Xiaomi ha appena lanciato il Walkie Talkie 2S dotato di un’autonomia che può arrivare fino a 120 ore con una singola carica in modalità standby e che può essere utilizzato per comunicare con altri dispositivi o ascoltare la radio.

Caratteristiche di Xiaomi Walkie Talkie 2S

Xiaomi Walkie Talkie 2S è dotato di uno schermo LCD a colori da 1,77 pollici con risoluzione 128 x 160 pixel. La potenza di trasmissione dichiarata è di 4 W, quindi il gadget dovrebbe offrire un raggio di comunicazione di 10.000 m² in un centro commerciale o fino a 5 km in un’area urbana.

Utilizzando i pulsanti integrati è possibile controllare il dispositivo e connettersi ad altri walkie-talkie o dispositivi mobili. Il prodotto mette a disposizione 100 canali tra cui scegliere nella banda da 430.000 MHz a 440.0000 MHz e permette di ascoltare stazioni radio con frequenze da 87 a 108 MHz.

Xiaomi Walkie Talkie 2S offre un suono chiaro e potente grazie agli altoparlanti integrati da 36 mm, tuttavia è possibile collegare delle cuffie tramite Bluetooth o il jack audio da 3,5 mm, inoltre è possibile utilizzare l’app Xiaomi per condividere la posizione del proprio walkie-talkie e inviare aggiornamenti OTA al dispositivo.

La batteria da 2.190 mAh 8,3 Wh promette un’autonomia fino a 120 ore in standby o fino a 15 ore con uso continuo. Il dispositivo si ricarica tramite la porta USB-C ed è impermeabile di grado IP54, inoltre include una clip per il fissaggio alla cintura o altro. Il gadget è leggero e compatto, con il corpo che pesa 130 grammi e misura 15x55x120 mm.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Walkie Talkie 2S

Xiaomi Walkie Talkie 2S è attualmente disponibile in Cina nell’unica colorazione Space Grey al prezzo di 299 yuan (circa 41 euro), ma al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

