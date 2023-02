Spotify ha da poco annunciato una nuova funzionalità che permette di ottenere dei consigli musicali ancora più accurati, attraverso la possibilità di escludere playlist selezionate dal proprio profilo dei gusti che è l’interpretazione dell’algoritmo di Spotify dei gusti musicali dell’utente in base a ciò che ascolta e a come lo ascolta per offrire un’esperienza personalizzata.

A volte capita che Spotify aggiunga alle playlist personalizzate dei brani da playlist specifiche come quelle utilizzate per addormentarsi, allenarsi o da quelle utilizzate per i bambini.

Per evitare il più possibile che ad esempio una playlist di musica energica contenga anche dei brani per rilassarsi, Spotify ora mette a disposizione una nuova funzionalità.

Spotify ora permette di perfezionare ulteriormente la musica suggerita

Una nuova opzione accessibile cliccando sui tre puntini orizzontali presenti a fianco dei pulsanti “mi piace” e “download” consente di dire a Spotify che una specifica playlist dovrà avere un impatto minore sulla musica consigliata.

In questo modo Spotify escluderà l’ascolto passato e futuro della playlist indicata dal proprio profilo dei gusti, tuttavia sarà comunque possibile trovarla facilmente nella scheda Home, inoltre i brani “piaciuti” all’interno della suddetta playlist non verranno considerati.

Questa nuova funzionalità è disponibile per gli utenti Spotify su Web, desktop, iOS e Android a partire da oggi.

Recentemente Spotify, Deezer e altre piattaforme digitali hanno chiesto alla Commissione europea di intraprendere un’azione rapida e decisa contro pratiche anticoncorrenziali e sleali da parte di alcuni guardiani digitali globali, e Apple in particolare.