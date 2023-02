Un paio di giorni fa Google ha annunciato con un articolo su Workspace Updates la possibilità di includere i sottotitoli anche nei video registrati di Google Meet. Si tratta di una novità importante, specie per gli utenti con problemi di udito, una funzione che rientra nel campo delle funzioni di accessibilità che permettono al servizio di farsi più utile e agibile per un numero più ampio di utenti.

Come includere i sottotitoli nei video registrati di Google Meet

Era ottobre quando la Casa di Mountain View annunciava la disponibilità delle trascrizioni delle riunioni di Google Meet, un’opzione che si pone in sintonia con la novità annunciata nelle scorse ore.

I sottotitoli in lingua italiana sono disponibili da un po’ sia nella versione per computer che per dispositivi Android, ma attualmente Google li segna ancora in versione beta a differenza delle altre lingue più diffuse, oltre al fatto che non sono ancora presenti nella versione di Google Meet per iPhone e iPad. Per utilizzarli nelle conferenze basta fare clic in basso su “Attiva sottotitoli“, casella dalla quale è possibile anche modificare la lingua.

Ebbene, d’ora in poi Google permette di attivare i sottotitoli anche nelle registrazioni, per renderle più utili e accessibili a un maggior numero di utenti, specialmente per le persone con problemi di udito. Per farlo bisogna tuttavia che l’amministrazione della riunione abiliti la funzione di registrazione.

Ciò detto, per registrare una riunione bisogna essere un partecipante, parte dell’organizzazione dell’ospite, promosso a co-organizzatore in caso di esterni o un insegnante o co-insegnante per le riunioni create tramite Google Classroom.

Queste sono le indicazioni riportate da Google nell’annuncio della disponibilità dei sottotitoli nelle registrazioni di Meet, funzione che verrà implementata gradualmente entro la metà di marzo. Sarà disponibile per i seguenti piani Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus e per gli utenti di the Teaching and Learning Upgrade.

Per il momento, non è chiaro se i sottotitoli dei video registrati siano disponibili esclusivamente in lingua inglese come riporta lo screenshot allegato. Ma anche se tale limitazione si rivelasse reale, non escludiamo una prossima apertura alle altre lingue compatibili con i sottotitoli di Google Meet.

