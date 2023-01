Google sta rendendo la piattaforma Meet un ambiente più social grazie a una nuova funzionalità che permette di manifestare delle reazioni durante le riunioni. La novità annunciata tramite il blog Google Workspace vuole essere un modo per consentire ai partecipanti di prendere parte attivamente alle riunioni senza interrompere l’oratore.

Google Meet sta per lanciare le emoji nelle riunioni

A breve Google Meet permetterà agli utenti di inviare una delle nove reazioni emoji previste che appariranno nella finestra del destinatario e saranno visibili a tutti i partecipanti. Nel caso più utenti dovessero inviare emoji, queste appariranno a raffica sul lato sinistro dello schermo.

Per utilizzare questa funzionalità basterà selezionare l’icona sorridente nella barra di controllo ed eventualmente scegliere la tonalità della pelle per tutte le emoji nel caso si ritenga opportuno rappresentare al meglio la propria identità. Le reazioni saranno attive per impostazione predefinita e potranno essere disattivate nella console di amministrazione.

La possibilità di manifestare delle reazioni durante le riunioni sarà disponibile a partire dal 16 gennaio su Web, dispositivi Meet e dispositivi mobili, per tutti gli utenti consumer e a pagamento.

In Google Meet stanno per arrivare gli sfondi a 360 gradi

Secondo quanto riportato da Engadget, un’altra novità in arrivo in Google Meet sono gli sfondi a 360 gradi. Nelle prossime settimane gli utenti sui dispositivi mobili potranno inserire sfondi a tutto tondo esplorabili ruotando lo smartphone per un’esperienza più coinvolgente.

Inizialmente gli sfondi includeranno una spiaggia, ma successivamente diventeranno disponibili oasi, città e templi. Questa funzionalità sarà disponibile su iOS e Android, sia per i consumatori che per gli utenti a pagamento.

Potrebbe interessarti: Arrivano le comunità di Microsoft Teams, a che servono e come funzionano