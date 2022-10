Google ha da poco annunciato una serie di aggiornamenti per Workspace, una delle quali può rivelarsi utile per coloro che hanno il compito di registrare i verbali delle riunioni.

Gli utenti possono già salvare le chiamate di Google Meet come file video ma presto riceveranno anche una trascrizione automatica delle loro riunioni in un documento Google.

Tuttavia questa funzione sarà disponibile in inglese a partire da questa settimana e il prossimo anno anche in francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

Il mese prossimo Google Meet riceverà anche una funzionalità che centra automaticamente i partecipanti alla riunione nell’inquadratura prima che si uniscano a una chiamata, con la possibilità di intervenite manualmente in qualsiasi momento.

L’azienda ha inoltre rivelato altre due utili funzionalità di Google Meet che arriveranno all’inizio del 2023. La prima denominata “check-in in sala riunioni” consentirà a tutti di vedere un elenco di tutti i partecipanti e mostrerà anche i nomi di più persone che si uniscono a una riunione dalla stessa sala conferenze fisica.

Intanto la funzionalità relativa alla modalità Companion della seconda schermata si sta espandendo verso i dispositivi mobili. A breve sarà infatti possibile alzare virtualmente la mano, chattare e porre domande dal proprio smartphone durante una riunione sul proprio computer o tablet.

La società ha inoltre annunciato alcune novità per Google Chat come l’arrivo di emoji personalizzate entro la fine dell’anno e la possibilità per gli amministratori di fare annunci di ampia portata e mantenere i collegamenti tra le loro organizzazioni dall’inizio del 2023.

