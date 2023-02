Dopo il grande successo ottenuto con le cuffie true wireless FreeBuds 5i, Huawei sembra pronta a sfidare nientemeno che le AirPods Pro Gen 2 di Apple.

Secondo un’indiscrezione pubblicata sul social cinese Weibo, le presunte cuffie TWS FreeBuds Pro 2+ di Huawei integrerebbero la tecnologia di misurazione della frequenza cardiaca presente sugli smartwatch.

Le cuffie Huawei FreeBuds Pro 2+ con lettore cardio

L’informatore ha condiviso degli screenshot dell’app Huawei che suggeriscono la presenza di interessanti funzionalità sanitarie, come le misurazioni ad alta precisione e promemoria di frequenza cardiaca bassa e alta. Tuttavia il leaker non fornisce informazioni sul sensore che l’azienda adotterebbe.

Un’altra caratteristica unica delle presunte cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro 2+ sarebbe il design in collaborazione con Devialet che si traduce in eleganti inserti dalla finitura dorata.

L’informatore non ha fornito alcuna informazione in merito alle specifiche di queste presunte Huawei FreeBuds Pro 2+, tuttavia non dovrebbero essere da meno del modello attuale raffigurato nell’immagine di copertina che offre l’equalizzazione adattiva, doppi driver e la capacità di produrre un suono fedele, un controllo avanzato del rumore e la connessione a doppio dispositivo.

Huawei potrebbe integrare anche altre funzionalità più avanzate per rendere il suo nuovo prodotto in grado di competere sul mercato con le prestigiose Apple AirPods Pro Gen 2.

In copertina Huawei FreeBuds 2 Pro

Forse ti sei perso: Recensione Huawei FreeBuds 5i, ottime cuffie TWS ad un prezzo allettante