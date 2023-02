Ricorre oggi la ventesima edizione del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita dalla Commissione Europea e celebrata in oltre cento Paesi di ogni parte del globo. Lo scopo della manifestazione consiste nella responsabilizzazione delle persone, in particolar modo i più giovani, per un utilizzo più consapevole e, quindi, sicuro di internet. Tante le manifestazioni previste nel corso dell’evento, a partire da quelle messe in cantiere nel nostro Paese.

Le celebrazioni del governo italiano

A spiccare nel quadro delle celebrazioni previste in Italia è l’iniziativa predisposta a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha indicato la giornata come “un’importante occasione per stimolare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro”.

L’evento per le scuole in programma a Roma, ha visto la presenza del Ministro Giuseppe Valditara, con la possibile visione in streaming per tutte le istituzioni scolastiche italiane che hanno inteso partecipare da remoto. L’iniziativa è stata organizzata dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico che ormai dal 2012 si incarica di coordinare il Safer Internet Centre italiano “Generazioni Connesse“, il quale promuove una lunga serie di attività sul tema della sicurezza online e sull’uso positivo degli strumenti digitali.

Le iniziative di Polizia Postale e Telefono Azzurro