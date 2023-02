Continuano i lavori in corso per il team di sviluppo di WhatsApp che ha recentemente introdotto una novità per il client iOS della popolare app di messaggistica, ovvero la possibilità di creare e sfruttare il proprio Avatar all’interno dell’app, giunta con la versione 23.2.75 di WhatsApp per iOS.

Negli ultimi giorni, il team di WhatsApp ha rilasciato altrettante nuove versioni in anteprima per la propria app, destinate ai fortunati utenti che partecipano al Programma TestFlight beta, attualmente al completo da oltre un anno e due mesi: l’ultima in ordine cronologico è la 23.3.0.70, tramite cui gli utenti iOS ricevono una funzionalità già disponibile da circa una settimana per gli utenti Android.

WhatsApp Beta per iOS introduce una novità per i gruppi

Con la precedente versione in anteprima, ovvero la 23.2.0.75 di WhatsApp Beta per iOS, il team di sviluppo della popolare app di messaggistica aveva anticipato una novità per la bacheca delle Community. Anche con la più recente versione in anteprima (23.3.0.70) arriva una novità pensata per le Community ma, in questo caso, investe una componente fondamentale di esse, ovvero le chat di gruppo: tutti i beta tester che hanno aggiornato l’app, stanno gradualmente ricevendo una piccola novità che va ad ottimizzare la fruibilità dei gruppi.

Più nello specifico, dopo avere installato l’ultima versione in anteprima della popolare app di messaggistica, si potranno riscontrare un paio di cambiamenti nella sezione con le informazioni di un gruppo (ovvero “Info gruppo”), con l’obiettivo di rendere più precise le informazioni di un gruppo stesso e migliorare l’esperienza utente:

Il campo “Oggetto” (ovvero il nome del gruppo stesso) passa da 25 caratteri a 100 caratteri

Il campo “Descrizione del gruppo” passa da 512 caratteri a 2048 caratteri

Secondo quanto riportato dal portale specializzato WaBetaInfo, la novità è in via di distribuzione graduale ma può richiedere almeno 24 ore per essere estesa a tutti gli utenti che sfruttano l’app tramite il proprio iPhone: per ottenere la novità è fondamentale eseguire la più recente versione in anteprima di WhatsApp per iOS (anche se, in un secondo momento, potrebbe essere estesa anche ad alcune versioni in anteprima precedenti).

Oltre a questa novità, la versione 23.3.0.70 di WhatsApp Beta per iOS introduce il fix per un problema emerso in precedenza che non consentiva agli utenti di un gruppo di cancellare un messaggio per tutti: adesso è possibile farlo per oltre due giorni.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, con l’ultimo slot per accedervi disponibile oltre un anno e due mesi fa. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

