WhatsApp Beta per iOS anticipa una novità per la bacheca della community

Nelle scorse ore, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 23.2.0.75 — 2.23.2.75 nelle Impostazioni dell’applicazione, la build di TestFlight è la 23.2.0 (441749694). Se state leggendo queste righe e vi è sorta la curiosità circa le novità introdotte da questo nuovo aggiornamento, sappiate che ci troviamo ancora nel terreno delle anticipazioni e che la nuova aggiunta chiama in causa la bacheca della community: in futuro, verranno introdotte le reazioni anche in questa parte dell’app.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 23.2.0.75

Per chi fosse rimasto indietro, è utile premettere — come fa il sito ufficiale del servizio — che la “bacheca della community consente agli amministratori di trasmettere avvisi e altri messaggi relativi a tutti i partecipanti della community nella bacheca. Solo gli amministratori della community possono inviare messaggi alla bacheca”. Ebbene, già parlando di WhatsApp Beta 2.22.25.16 per Android si era parlato dei lavori in corso per abilitare l’utilizzo delle reazioni ai messaggi anche in questa parte dell’app. Non pochi utenti, infatti, avevano ravvisato questa mancanza, che non è priva di una spiegazione: allo stato attuale, l’utilizzo delle reazioni finirebbe col rivelare il numero di telefono dell’autore e il team di sviluppo di WhatsApp sta lavorando proprio per fare in modo che questo non accada.

Dopo le anticipazioni in merito all’arrivo di questa novità nell’app per Android, adesso si apprende che la stessa arriverà anche nella controparte per iPhone. Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, WhatsApp sta lavorando per introdurre un banner in app da usare per annunciare agli utenti quando un aggiornamento abilitativo delle reazioni nella bacheca della community sarà disponibile. Ai fini dell’utilizzo della funzione, si legge che si renderà necessaria l’installazione di una versione aggiornata dell’applicazione.

Da quanto appena detto si evince chiaramente come la funzione sia in fase di sviluppo allo stato attuale e pertanto non ancora disponibile né per gli utenti del ramo stabile né per quello beta.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Infine, veniamo alla solita nota dolente: il programma beta di WhatsApp per iOS è al completo, pertanto potete installare questa nuova versione soltanto nel caso in cui ne facciate già parte. Per la pagina dedicata potete fare riferimento a questo link. La versione più recente di WhatsApp per iOS, invece, è scaricabile dall’App Store tramite questo link.