Se il prezzo e/o le prestazioni della vostra offerta telefonica di casa non vi soddisfano più e state cercando qualcosa di nuovo ed interessante per cambiare, l’operatore Virgin Fibra potrebbe avere appena lanciato la promozione giusta per voi: a partire da oggi, 6 febbraio 2023, la già nota offerta Virgin Fibra Pura è disponibile all’attivazione comodamente online al prezzo scontato di 24,49 euro al mese.

Offerta Virgin Fibra Pura in promo: info, costi e attivazione

Come viene riportato senza mezzi termini sul sito ufficiale di Virgin Fibra, l’offerta protagonista della promozione mette sul piatto una connessione illimitata con la “Fibra Pura”, vale a dire con la tecnologia FTTH (Fiber To The Home), il che vuol dire che la fibra arriva direttamente fino all’abitazione dell’utente, andando così a garantire le prestazioni migliori ed eliminando il rame dall’equazione.

A proposito di prestazioni, Virgin Fibra Pura mette a disposizione una connessione con velocità massime fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload. In questo senso, un ruolo molto importante viene giocato dal modem Wi-Fi 6 incluso nell’offerta.

Per quanto riguarda le condizioni economiche, l’offerta di Virgin Fibra prevede un costo mensile standard di 29,49 euro, tuttavia in questo momento è attiva la promozione “Promo Flash Febbraio”, che permette di pagare il prezzo scontato di 24,49 euro al mese per i primi sei mesi di abbonamento (al termine dei quali, viene ripristinato il costo ordinario menzionato).

La promozione in argomento è attiva da oggi, 6 febbraio, e rimarrà disponibile soltanto fino al prossimo 19 febbraio (a meno di proroghe dell’ultimo minuto), pertanto, se siete interessati, vi conviene non sprecare troppo tempo a rimuginare, ecco il link da utilizzare:

Attiva l’offerta Virgin Fibra Pura in promo a 24,49 euro per sei mesi

Prima di fiondarvi ad attivare l’offerta, comunque, ci sono alcune altre informazioni essenziali che dovete conoscere. Prima di tutto, occorre segnalare che l’offerta di Virgin Fibra non prevede vincoli di permanenza, pertanto i clienti eventualmente insoddisfatti potranno disdire in qualsiasi momento, senza vedersi addebitati dei costi esorbitanti. Alla voce “altri costi”, poi, va sicuramente inserito il contributo di attivazione una tantum di 29,99 euro. Inoltre, il pagamento del costo mensile dell’offerta può essere effettuato tramite carte di credito e di debito Visa e Mastercard (ma non carte prepagate), con fatturazione anticipata e addebito ogni mese nel giorno corrispondente alla data di attivazione del servizio.

In aggiunta a quanto detto, poi, onde evitare attivazioni frettolose ed eventuali delusioni, c’è una verifica fondamentale che dovete compiere prima di diventare clienti di Virgin Fibra: visitare il sito ufficiale dell’operatore a questo link, scorrere fino al campo apposito e inserire il vostro indirizzo completo per verificare la copertura con la tecnologia FTTH.

Info sull’installazione

L’offerta è disponibile sia attivando una nuova linea che effettuando la migrazione da un altro operatore che si avvale dell’infrastruttura di rete di Open Fiber.

Il tecnico specializzato provvederà a collegare il Modem Virgin Fibra insieme alla ONT (Optical Network Terminal), che converte il segnale della fibra ottica in impulsi elettrici gestiti dal modem. In alternativa, il cliente può utilizzare un proprio modem che rispetti determinati requisiti tecnici, ma in tal caso dovrà occuparsi della configurazione.

Il menzionato costo di attivazione include anche l’eventuale installazione di un prolungamento della fibra fino a 5 metri (oltre tale limite è previsto un costo aggiuntivo di 61,99 euro e 4,99 euro in più per ogni metro aggiuntivo oltre i 20 metri).

Chi è Virgin Fibra

L’operatore Virgin Fibra fa capo al colosso Virgin di Sir Richard Branson e, per quanto sia un player molto giovane nel mercato della telefonia fissa, non nasconde la forte ambizione di portare una ventata di novità nel segno della tecnologia FTTH. La fondazione dell’operatore risale al mese di agosto dello scorso anno, mentre invece il suo debutto ufficiale in Italia è datato 18 ottobre 2022.

Dietro la presenza di Virgin Fibra sul mercato italiano, un ruolo primario va attribuito all’accordo con Open Fiber, che entro il 2030 prevede di arrivare a circa 30 milioni di case e uffici coperti, secondo le dichiarazioni ufficiali. Tanto per avere il polso della situazione, allo stato attuale, si contano più di 11 milioni di abitazioni coperta, sparse in 271 città e all’incirca 7.000 comuni di piccole e medie dimensioni.

