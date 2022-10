Oggi è il giorno di Virgin Fibra, un nuovo operatore che viene presentato nel bel Paese, anche se a dirla tutta, è stato già ufficializzato in Italia a metà agosto. Ma ne torniamo a parlare perché proprio nella giornata di oggi il celebre fondatore del gruppo Virgin Sir Richard Branson e il CEO di Virgin Fibra, Tom Mockridge, la annunciano in Italia con tanto di motti e un’offerta di lancio niente male, benché disponibile solo fino a fine mese. Da sapere, c’è che parliamo di un operatore che offre solo fibra in tecnologia FTTH su rete Open Fiber, per tutti gli altri dettagli, seguiteci.

Virgin Fibra è disponibile in Italia è già in offerta a 26,99 euro al mese

Da una parte c’è Mockridge che afferma: Trasparenza e semplicità di utilizzo sono i cardini della nuova Virgin Fibra, un nuovo operatore internet smart che promette un’esperienza eccezionale. Essere clienti di Virgin Fibra significa anche far parte di qualcosa di molto più grande, della famiglia Virgin. Grazie all’abbonamento a Virgin Fibra non si potrà solo beneficiare della fibra ottica a casa, ma anche di offerte e sconti da parte di altre aziende Virgin, come l’iscrizione scontata a Virgin Active.

Dall’altra c’è Richard Branson che aggiunge: Quindi, nel vero spirito Virgin, Virgin Fibra è arrivata per fare le cose in modo diverso. L’Italia è un mercato incredibilmente importante per Virgin e sono lieto di dare il benvenuto nella famiglia a Virgin Fibra, che si unirà a Virgin Active, Virgin Radio e Virgin Voyages, per portare grandi servizi e innovazioni ai nostri clienti in Italia.

Ma dichiarazioni a parte, in buona sostanza parliamo di un’offerta che, esclude l’utilizzo di cavi in rame per puntare esclusivamente sulla tecnologia FTTH, a tutto vantaggio delle prestazioni, laddove coperti dalla rete di Open Fiber (che entro il 2030 si prevede arrivi a circa 30 milioni di case e uffici, secondo quanto dichiarato).

Virgin Fibra costa 29,49 euro, ma è disponibile in offerta da oggi, fino al 31 ottobre a 26,99 euro al mese. In entrambi i casi non sono previsti costi di disattivazione o relativi ad altro (fuorché i 19,99 euro di contributo d’attivazione), ed è compreso il modem Wi-Fi 6 e 3 mesi di Active Revolution.

Maggiori dettagli li trovate nel nostro articolo di lancio dedicato, ma tutto il resto è reperibile sul sito web di Virgin Fibra, unica sede da cui poter verificare la copertura e attivare l’offerta in questione.

