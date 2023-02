Si avvicina il 14 febbraio, San Valentino, in questo periodo dell’anno anche i big della tecnologia strizzano l’occhio agli innamorati, solitamente con sconti e offerte dedicate, ma questa volta Amazon Alexa e Perugina si uniscono per qualcosa di diverso.

Amazon e Perugina si uniscono, Alexa leggerà per voi i messaggi dei famosi Baci

Ebbene sì Amazon e Perugina hanno dato il via ad una nuova partnership, completamente rivolta ai festeggiamenti per la festa di San Valentino; sarà infatti l’assistente vocale di Amazon, Alexa, a leggere per voi i messaggi d’amore che solitamente si trovano scartando uno dei famosi cioccolatini.

A partire da oggi dunque e fino al 19 febbraio, potrete utilizzare il comando vocale “Alexa scarta un Bacio” per sentire l’assistente leggere uno dei tantissimi messaggi romantici che hanno fatto la storia dei Baci Perugina.

Le due aziende cercano così di infondere un po’ di romanticismo tra le coppie, in un periodo dell’anno ormai votato quasi esclusivamente al consumismo (come qualsiasi altra festività del resto); potrete utilizzare la nuova funzionalità per augurare il buongiorno alla persona amata o semplicemente per farle una piccola sorpresa.

Si tratta di un’iniziativa simpatica che probabilmente non riscuoterà più di qualche tentativo di prova da parte degli utenti ma, almeno, le due aziende non stanno tentando di venderci nulla, anche se tutto ciò potrebbe far ricordare ad alcuni di voi di correre a comprare i cioccolatini, magari proprio su Amazon.

