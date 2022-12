Amazon punta molto sul proprio assistente virtuale Alexa, aggiungere funzioni e miglioramenti è qualcosa che contribuisce a ottimizzare l’esperienza utente; alcuni dispositivi poi consentono l’interazione con l’assistente anche con il supporto di un display, stiamo parlando degli Echo Show, che ricevono ora tre nuove funzionalità dedicate ad Alexa.

Ignorare i timer con un gesto della mano

Viene introdotta una nuova gesture che consente di interagire con il proprio dispositivo in determinati contesti, attualmente è limitata all’interazione con i timer impostati: è dunque possibile fermare l’avviso in questione semplicemente rivolgendo il palmo della mano verso il dispositivo Echo Show (Echo Show 8 di 2a generazione o 10 di 3a generazione).

La novità introdotta può rivelarsi molto comoda non solo quando non possiamo utilizzare le mani, magari perché impegnati in altre operazioni, ma si prospetta anche come un valido aiuto per le persone con mobilità ridotta o che non hanno modo di parlare. La nuova gesture può essere abilitata recandosi in Impostazioni -> Opzioni dispositivo -> Gesti.

Tap to Alexa riceve funzioni di sintesi vocale

Tap to Alexa è la funzionalità pensata dall’azienda per permettere all’utente di interagire con l’assistente utilizzando i comandi touch al posto della voce, avendo accesso ad un’apposita dashboard contenente le scorciatoie per le richieste più frequenti, o comunque personalizzabili dall’utente.

Ora Tap to Alexa riceve la funzionalità di sintesi vocale, sarà dunque possibile digitare delle frasi sul proprio Echo Show, facendole leggere ad alta voce ad Alexa; la sintesi vocale, completamente personalizzabile anche dal punto di vista delle scorciatoie, può essere di grande aiuto a tutti quegli utenti che presentano disabilità del linguaggio, consentendo loro di comunicare con altri membri della famiglia presenti in casa in maniera più agevole.

Sottotitoli consolidati

Anche l’ultima funzionalità introdotta si preoccupa di aumentare l’accessibilità dei servizi offerti dall’assistente virtuale dell’azienda, è ora possibile attivare i sottotitoli consolidati: si tratta di un’unica attivazione per tutte le tipologie di sottotitoli utilizzabili con Alexa, dal Call Captioning per visualizzare la trascrizione delle chiamate, ad Alexa Captioning per poter vedere i sottotitoli della risposte fornite dall’assistente.

Per attivare la suddetta funzionalità è sufficiente recarsi in Impostazioni -> Accessibilità -> Sottotitoli, su qualsiasi dispositivo Echo Show.

