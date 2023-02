Ufficializzata a fine 2022, ma disponibile solo in Cina, Redmi Smart Band 2 arriva oggi sul mercato italiano, già acquistabile dai principali esercenti online e fisici (Amazon compreso). Si tratta di una smartband economica, dotata di un ampio schermo da 1,47″ e di una batteria che promette fino a due settimane di autonomia, per un veloce assaggio. Per il resto, seguiteci.

Caratteristiche, design e funzioni di Redmi Smart Band 2

Come le smartband concorrenti, anche Redmi Smart Band 2 si presenta con uno schermo piuttosto grande, da 1,47″, col solito rapporto di forma allungato che permette al produttore di mantenere delle dimensioni ridotte. Si tratta di un pannello TFT con risoluzione 172 x 320 pixel (247 PPI) e luminosità di picco pari a 500 nit.

Al di là dei 192 KB di RAM e 8 MB di spazio d’archiviazione, è bene sottolineare il supporto alla connettività Bluetooth 5.1 BLE e soprattutto la batteria da 210 mAh, che si ricarica in circa 2 ore e le garantisce fino a 14 giorni di autonomia con un utilizzo normale, che scendono a 6 con un utilizzo più intenso (non abbiamo maggiori dettagli in merito ma questi sono i dati dichiarati da Redmi).

Di Redmi Smart Band 2, lato tecnico, occorre poi segnalare la resistenza alle immersioni in acqua fino a 50 metri di profondità, la presenza di un accelerometro a 3 assi, di un sensore PPG per la lettura di alcuni parametri vitali, i 9,99 mm di spessore e i 26,4 grammi di peso, cinturino in TPU compreso.

Ma hardware a parte, dal punto di vista software si tratta di una smartband personalizzabile, merito degli oltre 100 quadranti disponibili, e fornita anche di alcune funzioni relative alla salute e allo sport. Può monitorare ad esempio i valori di ossigenazione del sangue tramite SpO2, la frequenza cardiaca durante il giorno e il sonno. Sono invece più di 30 le modalità di allenamento disponibili, 10 delle quali per principianti. La certificazione di resistenza alle immersioni in acqua fino a 5 atmosfere permette anche di utilizzarla durante il nuoto, per inciso.

Prezzo e disponibilità italiana di Redmi Smart Band 2

Xiaomi, casa madre di Redmi, ne ha annunciato oggi la disponibilità in Italia. Redmi Smart Band 2 costa 34,99 euro ed è possibile acquistarla nei colori bianco e nero su Amazon, da MediaWorld o direttamente sul sito web di Xiaomi.

