Da Amazfit nel 2023 non sono ancora arrivati nuovi smartwatch ma nelle scorse ore in Rete sono apparse le prime immagini di un modello che il produttore dovrebbe presto lanciare sul mercato: stiamo parlando di Amazfit GTR Mini.

Le immagini in questione ci permettono di scoprire quello che dovrebbe essere il design di questo nuovo smartwatch (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), il cui nome in codice sarebbe “Leiden“.

Cosa sappiamo al momento di Amazfit GTR Mini

Stando a quanto si apprende, Amazfit avrebbe deciso di seguire per la serie GTR la stessa strategia seguita per la gamma GTS e lanciare quindi un modello Mini, ossia una versione più piccola e tale nuovo smartwatch avrebbe come codice modello la sigla A2174.

Tra le principali caratteristiche di Amazfit GTR Mini non dovrebbero mancare un display AMOLED 2.5D da 1,28 pollici, una scocca in acciaio inossidabile con un solo pulsante sul lato destro, un ricevitore GNSS con il supporto per GPS, QZSS, BEIDOU e GALILEO.

Per quanto riguarda le funzionalità legate alla salute, il nuovo smartwatch di Amazfit dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, il monitoraggio SpO2 e la valutazione del livello di stress. Amazfit GTR Mini, inoltre, dovrebbe essere anche un valido assistente per gli amanti dello sport, con la capacità di monitorare oltre 120 modalità sportive (con riconoscimento dell’attività).

Previous Next Fullscreen

Tra le altre caratteristiche dello smartwatch di Amazfit dovremmo trovare la connettività Bluetooth 5.1 LE, una batteria da 500 mAh e Zepp OS (con il supporto a ogni dispositivo basato su Android 7 o versione superiore e iOS 12 o versione superiore).

Ecco anche le immagini della confezione di vendita:

Al momento non vi sono informazioni sulla data di esordio sul mercato né sul prezzo di partenza di Amazfit GTR Mini, che dovrebbe essere disponibile in almeno tre colorazioni (blu, rosa e nera).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS