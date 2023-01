Il debutto sul mercato dell’auto volante si avvicina poiché la casa automobilistica Xpeng ha ottenuto il via libera in Cina per far volare uno degli ultimi prototipi dell’Aeroht X2 con equipaggio a bordo.

Simile a un drone, il velivolo elettrico a decollo verticale presentato nell’aprile 2021 al Salone di Shanghai è il primo nel suo genere a raggiungere questo traguardo nella terra del dragone e con il permesso appena ottenuto per ospitare fino a due persone compie un importante passo verso la commercializzazione.

La divisione Aeroht di Xpeng continuerà i test di guida con equipaggio per migliorare il velivolo che secondo i piani della società dovrebbe entrare nella fase di produzione in serie entro il 2024 a un prezzo di poco inferiore al milione di yuan (circa 136.400 euro).

Xpeng annuncia anche due nuove auto elettriche per il mercato europeo

La casa madre Xpeng ha inoltre annunciato tramite un tweet una nuova berlina e un nuovo SUV entrambi elettrici destinati all’Europa che verranno presentati ufficialmente il 3 febbraio. Secondo le voci di corridoio cinesi queste due auto elettriche mostrate nell’ombra nell’immagine promozionale allegata al tweet dovrebbero essere i modelli G9 e P7.

In occasione del Tech Day 2022 tenutosi a ottobre Xpeng ha parlato anche dei suoi progetti relativi alla guida autonoma e agli animali robot.

Potrebbe interessarti: Aptera Launch Edition, ufficiale l’auto che si ricarica con il Sole