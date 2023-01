Pare che dopo essere sbarcata negli studios di Hollywood la popolare eroina Lara Croft sia destinata a cimentarsi anche nel mondo delle serie TV grazie ad Amazon, che avrebbe deciso di realizzare una serie di Tomb Raider.

Stando a quanto è stato reso noto da The Hollywood Reporter, delle fonti ritenute affidabili hanno rivelato che tale progetto sarebbe ancora in fase di sviluppo e per la realizzazione della sceneggiatura sarebbe stata scelta Phoebe Waller-Bridge, divenuta molto popolare per Fleabag.

Cosa sappiamo della serie TV Tomb Raider di Amazon

Pare che Phoebe Waller-Bridge non abbia in programma di recitare nella serie di Tomb Raider, i cui adattamenti cinematografici risalgono al 2001 e al 2018 e hanno visto interpretare i panni della celebre archeologa Lara Croft rispettivamente Angelina Jolie e Alicia Vikander.

Stando a quanto si apprende, la Waller-Bridge non avrà soltanto il compito di scrivere la nuova serie TV, in quanto sarà anche la produttrice esecutiva di Amazon insieme all’ex capo della commedia e del dramma Ryan Andolina e all’ex capo degli affari generali Amanda Greenblatt.

Tomb Raider non sarà l’unico progetto che Phoebe Waller-Bridge porterà avanti per Amazon, in quanto la scrittrice sta anche sviluppando Sign Here, un adattamento del libro di Claudia Lux.

Al momento non è chiaro quanto imponente sarà l’investimento di Amazon per la serie TV di Tomb Raider ma difficilmente raggiungerà i livelli della serie “Il signore degli anelli: Gli anelli del potere”, per la quale il colosso statunitense pare abbia investito 1 miliardo di dollari.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Amazon per scoprire quando la serie TV di Tomb Raider sarà pronta per fare il suo esordio ufficiale (probabilmente se ne parlerà il prossimo anno) e quale attrice sarà scelta per vestire i panni di Lara Croft. Sarà all’altezza di Angelina Jolie e Alicia Vikander?

