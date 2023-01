Il prossimo 1° febbraio, in occasione dell’evento Unpacked che porterà al debutto i nuovi Galaxy S23, ci sarà il debutto del nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra e di tutta la gamma Galaxy Book 3. La versione Ultra è, senza dubbio, quella più attesa della nuova generazione di notebook di casa Samsung.

Si tratta di una novità assoluta per il costruttore coreano che prova ad alzare il livello della sua offerta gamma con una workstation completa ed in grado di offrire il massimo delle prestazioni. In attesa della presentazione ufficiale, in queste ore sono emersi tutti i dettagli tecnici relativi al progetto del nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra.

Ecco, quindi, quale sarà la scheda tecnica del nuovo laptop top di gamma di casa Samsung.

Samsung Galaxy Book 3 Ultra: la scheda tecnica non ha più segreti, secondo questo rumor

Per il progetto del nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra, il costruttore coreano avrebbe scelto di affidarsi ad Intel e NVIDIA. Il nuovo notebook, quindi, arriverà sul mercato con le ultime proposte della gamma Intel per quanto riguarda le CPU e con le nuovissime GPU NVIDIA RTX 40 per laptop che andranno a gestire il comparto grafico. Il livello prestazionale sarà molto elevato.

Per quanto riguarda il processore, ci saranno due opzioni tra cui scegliere. La prima sarà il processore Intel Core i7-13700H mentre la seconda, ancora più potente, sarà l’Intel Core i9-13900H, almeno stando a quanto riportano i rumor di queste ore. Si tratta di due processori appartenenti alla famiglia Intel Core di 13° generazione, l’ultima evoluzione della gamma Intel Core che ripropone l’architettura ibrida con Core Performance e Core Efficient introdotta dalla 12° generazione.

La parte grafica, come detto, sarà affidata alle NVIDIA RTX 40 per laptop. In particolare, dovrebbero esserci due opzioni. La prima con la NVIDIA RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata e la seconda con la ben più potente NVIDIA RTX 4070 con 8 GB di memoria dedicata. Da notare che, secondo il rumor, il Samsung Galaxy Book 3 Ultra potrebbe arrivare anche con una variante con GPU integrata destinata a diventare la versione entry level del notebook.

Tutte le varianti del nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra dovrebbero presentare un display OLED da 16 pollici di diagonale con rapporto tra le dimensioni di 16:10 e risoluzione di 2880 x 1800 pixel. Da notare che il pannello presenterà un refresh rate di 120 Hz e sarà HDR 500 con luminosità di 400 nit. A completare le specifiche troveremo 16 o 32 GB di memoria RAM LPDDR5 oltre che 512 GB o 1 TB di SSD NVMe PCIe M.2 Gen 4.

Il notebook sarà disponibile in varie combinazioni di RAM e storage. Non ci sono informazioni, invece, sui margini di upgrade e, in particolare, sulla possibilità di aggiungere una memoria SSD e/o rimuovere e sostituire i moduli di RAM e storage già inclusi sotto la scocca. Ne sapremo di più, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Tra le specifiche, però, dovrebbe esserci una webcam Full HD oltre che ad un sistema audio con quattro speaker AKG.

Uno degli elementi più critici del progetto sarà, senza dubbio, l’autonomia (soprattutto nella variante con RTX 4070). Secondo i rumor di queste ore, il nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra arriverà sul mercato con una batteria da 76 Wh che appare, almeno in parte, sottodimensionata per un notebook di queste dimensioni e con queste specifiche tecniche. Anche in questo caso, sarà necessario attendere i prossimi giorni per saperne di più.

Molto interessanti, inoltre, sono le anticipazioni in merito al peso del notebook. Il nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra sarà una workstation da ben 16 pollici e, quindi, avrà dimensioni significative per il settore e non sarà di certo tra i più “portatili” sul mercato. Il peso, però, sarà davvero contenuto. Secondo il leak di oggi, infatti, il nuovo Book 3 Ultra arriverà a pesare circa 1,79 chilogrammi, risultando più leggero di oltre 200 grammi rispetto al MacBook Pro 16 che, inevitabilmente, sarà tra i principali rivali del nuovo prodotto di casa Samsung.

I primi rumor sui prezzi del nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra: si partirà da 2.899 euro?

Tra i rumor legati al nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra c’è spazio anche alle prime informazioni sui prezzi del nuovo notebook. Il modello base dovrebbe partire da 2.899 euro presentando il processore Core i7, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Non è chiaro se in questa versione ci sarà la GPU integrata oppure la RTX 4050. In listino dovrebbe esserci spazio anche per una variante intermedia, con Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, proposta al prezzo di 3.099 euro.

La versione top di gamma, con Core i9, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD, partirà da ben 3.799 euro. Anche in questo caso, bisognerà valutare quali saranno le scelte di Samsung per quanto riguarda la GPU delle varie versioni del nuovo Book 3 Ultra. Il listino appare, più o meno, in linea con quello del MacBook Pro da 16 pollici appena presentato da Apple e in arrivo in questi giorni sul mercato.

Tutte le informazioni sul progetto saranno chiarite a breve, in ogni caso. Come evidenziato in precedenza, il nuovo notebook sarà tra i protagonisti dell’evento Unpacked del prossimo 1° febbraio.

