Con l’arrivo sul mercato della nuova generazione di MacBook Air, dotata del nuovo chipset Apple Silicon M2, era logico attendersi qualche calo dei modelli di generazione precedente, anche se le prestazioni sono tuttora più che valide. Grazie all’offerta che vi segnaliamo oggi potete risparmiare in maniera considerevole sull’acquisto del notebook e portarvi a casa un prodotto comunque valido a un prezzo particolarmente appetibile.

MacBook Air 13,3 in sconto

Il notebook è in offerta da MediaWorld, che rende disponibile MacBook Air da 13,3 pollici nelle colorazioni Gray, Silver e Gold, nella versione dotata di 256 GB di memoria interna, la sola in promozione. Un dispositivo dunque più che valido per qualsiasi tipo di operazione, dalla navigazione web alla creazione di documenti complessi, senza dimenticare qualche gioco per distrarsi un po’.

La scheda tecnica include lo schermo da 13,3 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, chipset Apple Silicon M1 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ottima la connettività, a partire dal supporto alle reti WiFi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.0, porta per le cuffie e due porte Thunderbolt USB 4, per collegare dispositivi esterni come hard disk o schermi.

L’alimentazione avviene tramite la porta USB Type-C con un alimentatore da 30 watt e la batteria integrata da 49,9 Wh garantisce fino a 15 ore di navigazione web o 18 ore di riproduzione video s Apple TV. La tastiera Magic Keyboard è retroilluminata per garantire la possibilità di utilizzare il computer anche al buio e il trackpad Force Touch abilita diverse funzioni a seconda della pressione esercitata. Completa la dotazione un reparto audio di buona fattura, con altoparlanti stereo, tre microfoni e supporto a Dolby Atmos.

Apple MacBook Air 13,3 da 256 GB è attualmente in promozione, nelle tre colorazioni indicate, a soli 799,99 euro su MediaWorld, con la possibilità di ritirare il prodotto nel negozio fisico più vicino o di riceverlo a casa aggiungendo 9,99 euro di spese di spedizione. A seguire il link per l’acquisto.

