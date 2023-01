Dopo aver presentato i nuovi monitor da gaming e per la produttività al CES 2023, Samsung continua ad ampliare la propria line-up e annuncia un nuovo monitor dedicato a tutti i videogiocatori. Si tratta del Samsung Odyssey Neo G7, che si colloca poco sotto all’Odyssey Neo G9 presentato durante la fiera di Las Vegas. Ma andiamo con ordine e vediamo insieme tutte le specifiche tecniche del nuovo arrivato.

Samsung Odyssey Neo G7, il primo monitor piatto Mini LED

Samsung Odyssey Neo G7 (codice modello: G70NC) è un nuovo monitor pensato per il gaming che, diversamente dal fratello maggiore Odyssey Neo G9 con display curvo, dispone, per la prima volta in assoluto per l’azienda, di un pannello piatto con tecnologia Quantum Mini LED, il che consente un controllo preciso dei LED per un’esperienza visiva ricca di dettagli e neri profondi. Andando più nel particolare si tratta di un display opaco (che quindi impedisce i riflessi della luce sullo schermo) da ben 43 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel), sufficientemente ampio per esperienze di gioco senza compromessi grazie anche alla presenza delle certificazioni VESA Display HDR600 e HDR 10+.

Proprio perché pensato per i videogiocatori, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT) può garantire movimenti del mouse più fluidi e precisi, utile per tutte quelle sessioni di gaming più frenetiche e competitive, e ovviamente non manca il supporto AMD FreeSync Premium Pro per evitare problemi come input lag e distorsioni visive. Per adattarsi a qualunque scenario di utilizzo e ambiente, con la tecnologia proprietaria Flex Move è possibile cambiare la dimensione da 20 a 43 pollici (digitalmente), il rapporto d’aspetto dello schermo e addirittura spostarne la posizione, il tutto tramite input digitale senza dover spostare fisicamente il monitor.

Odyssey Neo G7 è pensato per tutti i videogiocatori, indipendentemente dalla piattaforma di gioco che utilizzano, potendo contare su una DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1, utili per il collegamento di tutte le console. Un’altra opzione disponibile è quella di giocare a un gioco per smartphone su uno schermo più grande attraverso le connessioni WIFI 5 o Bluetooth 5.2 integrate o semplicemente collegando un controller per dilettarsi tramite cloud gaming, il tutto senza disporre fisicamente della console. Non mancano USB 3.0 e una Ethernet LAN, oltre a due speaker da 20 watt per un suono corposo e adatto a tutti gli scenari.

Passando al reparto software, è presente la Game Bar di Samsung, che permette agli utenti di visualizzare le impostazioni più importanti senza dover uscire dalla schermata di gioco e dalla quale è possibile modificare in semplicità gli FPS (Frames Per Second), il rapporto d’aspetto, l’high dynamic range (HDR) e il refresh rate variabile (VRR), oppure regolare impostazioni come screen ratio e tempo di risposta, come abbiamo già visto precedentemente. Inoltre, il monitor è dotato della piattaforma Samsung Gaming Hub, che consente agli utenti di accedere a giochi tramite il cloud di Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce NOW senza necessità di spazio di archiviazione e download, e di Samsung Smart Hub, che invece offre l’esperienza tipica di una smart TV consentendo di accedere alle applicazioni di partner come Netflix e Amazon Prime Video tramite la connessione internet senza dover usare il PC o dispositivi di terze parti.

Il nuovo Samsung Odyssey Neo G7 sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2023 a livello globale. Non ci resta dunque che attendere il suo arrivo anche in Italia per scoprire anche il prezzo di vendita.

