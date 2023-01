Abbiamo già avuto modo di vedere alcune indiscrezioni sui futuri laptop di Samsung (qui e qui), l’azienda infatti in occasione dell’evento Galaxy Unpacked non presenterà soltanto i nuovi smartphone della famiglia Galaxy S23, ma anche i nuovi Galaxy Book. A quanto pare i futuri dispositivi potranno vantare una nuova tecnologia touch, grazie alla quale sarà possibile realizzare laptop con display OLED più sottili e leggeri.

Samsung avvia la produzione degli schermi OCTA per laptop

Samsung Display, uno dei protagonisti del settore, ha annunciato l’avvio della produzione di massa di quello che viene definito schermo On Cell Touch AMOLED (OCTA), da implementare sui nuovi Galaxy Book.

La principale differenza rispetto alla concorrenza, che utilizza una pellicola adesiva con sensori tattili sui display OLED touch, è rappresentata dall’implementazione di sensori tattili direttamente all’interno del pannello dello schermo, un po’ come avviene sugli smartphone; ciò consentirebbe di ridurre lo spessore dello schermo dei laptop tra il 6% e l’11%, rispetto alle soluzioni concorrenti.

I nuovi schermi saranno ovviamente componenti dedicate a prodotti di fascia alta, con specifiche quali proporzioni 16:10, risoluzione 3K (2880×1800) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Proprio l’elevata frequenza di aggiornamento però, unita al design più sottile che concede meno spazio per la batteria e per la componentistica dedicata al raffreddamento, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, rischiando di far diminuire drasticamente l’autonomia dei laptop con display OCTA.

Qualora però l’azienda dovesse riuscire ad ottimizzare a dovere il tutto, la tecnologia OCTA sui laptop porterebbe diventare lo standard futuro, permettendo di utilizzare lo spazio guadagnato proprio in favore di batterie più grandi e sistemi di raffreddamento migliori. Non ci resta che attendere l’evento Galaxy Unpacked per saperne di più.

