Il mining di Bitcoin continua a rappresentare un problema di non poco conto, a causa dei consumi di energia che comporta l’utilizzo dell’algoritmo di consenso Proof-of-Work. Per cercare di risolverlo, ora arriva l’energia atomica, una soluzione adottata negli Stati Uniti da Cumulus Data che sta destando notevole sensazione nell’opinione pubblica. Come al solito, infatti, tutto ciò che ha a che vedere con il nucleare suscita l’avversione degli ambientalisti e non solo.

Mining di Bitcoin: il primo data center alimentato dal nucleare

A lanciare la notizia il passato 18 gennaio è stata la testata specializzata World Nuclear News, secondo la quale negli Stati Uniti sarebbe stato aperto il primo data center per il mining di Bitcoin alimentato dal nucleare. Un annuncio il quale non ha mancato di rinfocolare la polemica che da sempre caratterizza l’energia atomica. A partire proprio dagli Stati Uniti, interessati dall’incidente di Three Miles Island del 1969.