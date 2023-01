Redmi ha iniziato il 2023 rilasciando in Cina la smartband Redmi Band 2, lo smartwatch Redmi Watch 3 e le cuffie true wireless Redmi Buds 4 Youth, un tris di dispositivi indossabili che puntano sul rapporto qualità prezzo.

Oggi apprendiamo che almeno uno di questi tre dispositivi sarà probabilmente disponibile anche per il mercato italiano.

Redmi Band 2 potrebbe arrivare in Italia a breve

La prova che Redmi Band 2 approderà nel Bel Paese proviene dalla presunta dichiarazione di conformità in lingua italiana che sta circolando sul Web, la quale menziona il numero di modello M2225B1 che in base alle precedenti certificazioni cinesi corrisponde al prodotto di cui stiamo parlando.

Come spesso accade il prodotto potrebbe cambiare denominazione per il mercato italiano e quindi essere commercializzato ad esempio come Redmi Smartband 2 o Redmi Smartband 2 Pro.

Redmi Band 2 sfoggia un ampio display da 1,47 pollici è spessa 9,99 mm e non offre pulsanti. Il dispositivo è impermeabile fino a 5 ATM ed è munito degli stessi sensori di monitoraggio della salute di Redmi Watch 3, tuttavia supporta 30 modalità sportive. La nuova smartband Redmi è alimentata da una batteria da 210 mAh che secondo l’azienda offre fino a 14 giorni di autonomia.

Al momento non abbiamo informazioni in merito a quando il prodotto sarebbe disponibile in Italia, ma la presunta certificazione suggerisce che Redmi Band 2 potrebbe arrivare il mese prossimo oppure a marzo insieme a Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro.

