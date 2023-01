Dopo aver presentato Polestar 3 in Italia e il suo avanzato sistema di monitoraggio del conducente, la Casa costola di Volvo ha annunciato nella giornata di oggi la nuova Polestar 2 model year 2024. Si tratta di un restyling piuttosto importante, che oltre a presentare ritocchi estetici va a riflettersi anche su altri aspetti più importanti, legati soprattutto ai nuovi motori elettrici abbinati alle batterie più potenti. Nonostante il “2024” sarà ordinabile in Italia nel giro di poche settimane, ma per i prezzi e le novità seguiteci.

La nuova Polestar 2: dettagli, novità e prezzi

La prima novità che si va a cercare in qualsiasi restyling degno di questo nuovo sta di solito nel design. Con la nuova Polestar 2 model year 2024 salta all’occhio infatti il nuovo frontale che prende a esempio la sodale Polestar 3, aggiornando i gruppi ottici, presentandosi con nuovi cerchi in lega da 20″ legati al Performance Pack e integrando alcuni nuovi elementi di sicurezza, come la telecamera anteriore e il radar a medio raggio.

Ma, come accennavamo, si tratta di qualcosa di più di un semplice restyling. E a confermarlo è lo stesso CEO di Polestar Thomas Ingenlath: normalmente, nel settore automobilistico, un redesign introduce solamente cambiamenti visivi superficiali che spesso vanificano l’obiettivo principale dell’aggiornamento stesso. Con la nuova Polestar 2, siamo andati in profondità e abbiamo aggiornato i componenti tecnici e meccanici della trasmissione elettrica. Questa è la migliore Polestar 2 prodotta ad oggi e, con il miglioramento del design della parte anteriore con il nuovo SmartZone, è anche la più bella.

D’altronde, considerando che si tratta di un’auto elettrica arrivata sul mercato nel 2019, i tempi erano maturi per aggiornare per bene Polestar 2, una macchina che si è fatta conoscere anche per avere integrato per prima un sistema di infotainment basato su Android Automotive OS di Google.

I nuovi motori

Una delle novità più importanti della nuova Polestar 2 model year 2024 riguarda i motori elettrici e i nuovi inverter, che promettono un incremento delle prestazioni e dell’efficienza. Innanzitutto le varianti single-motor sono ora a trazione posteriore e alimentate da un motore a magneti permanenti di nuova concezione con potenza massima di 220 kW (aumentata da 170 kW) che equivalgono a 299 cavalli, con coppia da 490 Nm (da 330). Lo scatto da 0 a 100 km/h viene ora coperto in 6,2 secondi, 1,2 in meno rispetto a prima.

Per quanto riguarda invece la versione dual-motor di Polestar 2, oltre ai miglioramenti legati all’assetto e al rapporto di coppia, il nuovo motore posteriore è supportato sull’asse anteriore da un nuovo motore asincrono. Ne risulta una potenza totale di 310 kW (421 cavalli) e 740 Nm di coppia massima, dai precedenti 300 kW e 660 Nm.

Per passare da 0 a 100 km/h servono 4,5 secondi, 0,3 in meno per i clienti che optano per il Performance Pack grazie al quale la potenza sale a 350 kW (475 cavalli), disponibile anche sotto forma di aggiornamento software OTA, ma solo per le Long range Dual motor idonee.

Più autonomia e altre novità

Migliorano anche le batterie della nuova Polestar 2, che promettono fra le altre cose una migliore efficienza. Per le versioni Long range ci sono le nuove CATL da 82 kWh con 27 moduli, mentre per le versioni standard le batterie sono fornite da LG Chem e hanno una capacità di 69 kWh con 24 moduli.

Dati alla mano Polestar promette 592 km di autonomia nel ciclo WLTP per la Long range Dual motor (105 km in più rispetto all’attuale), 518 km per la versione Standard range Single motor (più 40 km) e 635 km per la variante Long range Single motor, 84 km in più rispetto alla prima generazione. Per quanto riguarda invece la velocità di ricarica, anche qui si segnalano importanti miglioramenti: fino a 205 kW DC per le batterie Long range e 135 kW per la Standard range.

Per il resto, c’è da segnalare che la nuova Polestar 2, nonostante questo, va a ridurre le emissioni di carbonio per la batteria da 82 kWh, e che l’equipaggiamento di serie si arricchisce ora delle funzioni Driver Awareness con Blind Spot Information System (BLIS) con supporto allo sterzo, col Cross Traffic Alert con supporto alla frenata oltre al Rear Collision Warning and Mitigation, alla telecamera surround a 360 gradi e al caricabatterie wireless per smartphone, fra le altre cose.

Discorso prezzi e disponibilità, la nuova Polestar 2 model year 2024 parte in Italia da 55.800 euro e sarà ordinabile dal 28 febbraio 2023 sul sito web italiano di Polestar.

