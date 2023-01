Non è la prima volta che vi parliamo di un SUV elettrico compatto di Volvo, noto come EX30 e atteso sul mercato a breve. Se ne torna a parlare perché il CEO della Casa svedese si è sbottonato anticipando la data di lancio e qualche altro dettaglio.

In arrivo il SUV elettrico compatto di Volvo: EX30?

Nel corso delle ultime settimane si è definito il quadro di un SUV elettrico di Volvo che andrebbe a rompere con la tradizione più seriosa e altolocata del marchio. L’amministratore delegato Jim Rowan a inizio dicembre già ne parlava infatti come un’auto elettrica più piccola ed economica, che avrebbe tutte le carte in regola per diventare una best seller.

Dovrebbe chiamarsi Volvo EX30 e posizionarsi al di sotto della XC40, sia come dimensioni che come prezzi considerando che il costruttore, a quanto pare, vuole dedicarla a un pubblico diverso dal solito, puntando forte sui giovani. Ai colleghi di Wheels lo stesso amministratore delegato ha confermato nelle scorse ore questo aspetto, parlandone come un nuovo SUV compatto che sarebbe dedicato a un pubblico diverso, più giovane, un’auto che arriverebbe a un prezzo che costui giudica molto interessante per una entry level. Parleremo a un gruppo demografico completamente diverso, probabilmente per la prima volta.

Oltre ai prezzi si è parlato vagamente di formule d’acquisto, di abbonamenti a breve e lungo termine, gestibili online, ma soprattutto il CEO di Volvo ha rivelato ufficialmente che questo SUV elettrico compatto verrà presentato ufficialmente il prossimo 15 giugno 2023. Dunque, non ci resta che pazientare ancora un po’ per scoprirne tutti i dettagli.

In copertina Volvo EX90

Forse ti sei perso: Le auto elettriche costeranno come le altre prima di quanto pensiate, secondo Volvo