Con il 2022 giunto alle ultime battute, si inizia già a delineare il programma del 2023 e l’inizio di un nuovo anno nel mondo della tecnologia è sempre associato al CES di Las Vegas, dove da qualche anno a questa parte trovano ampio spazio anche le sempre più tech auto elettriche: l’edizione 2023 della fiera accenderà i riflettori anche sulla nuova Polestar 3 e sul suo sistema Smart Eye, come confermato in via ufficiale dal produttore nelle scorse ore.

Polestar 3 con Smart Eye: perché è importante

Smart Eye e Polestar, dunque, saranno a Las Vegas nel mese di gennaio in occasione del CES 2023 e offriranno una dimostrazione del driver monitoring system (DMS) della vettura elettrica Polestar 3.

Il produttore parla di un sistema progettato al fine di evitare incidenti e perseguendo la finalità ultima di salvare vite. A tale scopo, la Polestar 3 integra come standard un sistema che si compone di due telecamere premium a circuito chiuso per il monitoraggio del conducente e del software appositamente progettato da Smart Eye per tracciare i movimenti della testa, degli occhi e delle palpebre del conducente. Il sistema è in grado di attivare messaggi di allarme, suoni e persino di mettere in atto delle frenate di emergenza laddove rilevi distrazioni, sonno o assenza di risposta da parte del guidatore. La tecnologia in discorso viene altresì descritta come fondamentale per adeguarsi agli standard richiesti a livello statale e dalle organizzazioni attive nel campo della sicurezza negli anni a venire.

Smart Eye è solo una parte del sistema integrato in Polestar 3, le cui funzioni di riconoscimento e supporto al conducente includono anche Driver Alert Control, Lane Keeping Aid, Adaptive Cruise Control e Pilot Assist. Tutti i dati dei sistemi in discorso vengono processati e interpretati dal computer di bordo di Polestar 3, che è realizzato da NVIDIA.

Polestar 3 con Smart Eye al CES 2023

Vista l’importanza di questa tecnologia, Polestar ha deciso di sfruttare la vetrina del CES 2023 per farla conoscere al maggior numero possibile di utenti e potenziali clienti: allo show di Las Vegas sarà possibile vedere dal vivo Smart Eye di Polestar 3 tracciare i movimenti di testa e occhi del conducente e osservare l’AI al lavoro per riconoscere le sue condizioni in tempo reale.

Thomas Ingenlath, Polestar CEO, ha posto l’accento sulla finalità principale perseguita con questa tecnologia, che è proprio quella di evitare incidenti automobilistici e soprattutto scongiurare quelli più gravi. Martin Krantz, CEO e fondatore di Smart Eye, ha evidenziato come le tecnologie del brand viaggino già a bordo di oltre un milione di auto e come il CES rappresenti un’opportunità importante per farle conoscere al pubblico.

Leggi anche: Polestar 3 è ufficiale in Italia: il SUV elettrico con Android e NVIDIA a bordo