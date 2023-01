Microsoft ha iniziato a testare una novità per il suo browser Edge che dovrebbe migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, in particolare la gestione delle schede.

La funzionalità consente di dividere una finestra di Microsoft Edge in due schede separate affiancate, utilizzando un apposito pulsante accanto alla barra degli indirizzi.

Attualmente per confrontare due schede di Microsoft Edge in Windows è necessario affiancare due finestre distinte posizionandole una accanto all’altra, ma questo non risulta pratico come quando si trascina una finestra sul lato destro o sinistro del desktop.

Microsoft Edge testa le schede affiancate in un’unica finestra

La nuova visualizzazione divisa integrata in Microsoft Edge rende il tutto più semplice poiché basta un solo clic sull’apposito pulsante. Ecco la funzionalità in azione.

Dopo aver diviso le schede esistenti in un’unica finestra, Microsoft Edge crea un’unica scheda con le pagine Web combinate con la possibilità di creare più schede divise nel browser e navigarle, appuntarle, duplicarle o aggiungerle a gruppi proprio come si farebbe con qualsiasi scheda tradizionale.

Questo dovrebbe essere utile quando si confrontano documenti o pagine Web, tuttavia la funzionalità attualmente supporta solo due schede affiancate.

Questa novità è attualmente accessibile attivando il relativo flag nelle versioni beta, dev e canary di Microsoft Edge, ma il colosso di Redmond sta attualmente testando la funzionalità anche su macOS e Linux.

Potrebbe interessarti: Microsoft spinge su Windows 11, a breve non venderà più licenze di Windows 10