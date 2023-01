Il destino di Windows 10 è ormai segnato: tra pochi giorni, Microsoft smetterà ufficialmente di vendere licenze della precedente versione del proprio sistema operativo, in maniera tale da spalancare ulteriormente le porte all’adozione di Windows 11 da parte degli utenti.

La notizia era già rimbalzata in Rete nelle scorse ore, ma adesso non si tratta più di una semplice indiscrezione, poiché a recarne conferma ufficiale è direttamente il sito del colosso di Redmond, anche nella sua versione italiana.

Volete una licenza di Windows 10? Affrettatevi

La fine del mese corrente porterà anche alla scomparsa delle licenze di Windows 10 dallo store ufficiale di Microsoft: l’ultimo giorno utile per acquistarne una sarà il 31 gennaio 2023, dopodiché tutta l’attenzione si sposterà su Windows 11. Infatti, come potete vedere nello screenshot sottostante, visitando il sito del colosso di Redmond e aprendo una delle pagine dedicate alle offerte, compare il messaggio seguente: “Il 31 gennaio 2023 sarà l’ultimo giorno in cui sarà possibile usufruire dell’offerta su Windows 10. Windows 10 continuerà a essere supportato con aggiornamenti di sicurezza che aiutano a proteggere il PC da virus, spyware e altri malware fino al 14 ottobre 2025”. Segue un link che invita a conoscere la nuova versione del sistema operativo di Microsoft.

La chiusura del principale canale di vendita e la puntuale indicazione della fine del supporto garantito a Windows 10 rende più che mai chiaro il messaggio per gli utenti: è giunto il momento di adottare Windows 11.

Per maggiori informazioni oppure per sfruttare questi ultimi giorni per acquistare una licenza, vi consigliamo di visitare direttamente il sito ufficiale di Microsoft.

