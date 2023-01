A distanza di oltre due anni dalla nascita, Amazon Pharmacy si arricchisce con una nuova formula d’abbonamento che permette ai clienti di risparmiare sull’acquisto di alcuni tipi di farmaci pagando un prezzo fisso mensile. Il nuovo piano si chiama RxPass ed è al momento un’esclusiva statunitense riservata agli iscritti ad Amazon Prime, disponibile in questa fase iniziale per i clienti che risiedono nella maggior parte degli Stati.

Cos’è Amazon Pharmacy e come funziona il piano RxPass

A novembre 2020, nel pieno del periodo pandemico legato al COVID-19, Amazon lanciava un nuovo servizio separato dall’e-commerce standard e incentrato sull’acquisto online di prodotti farmaceutici. L’obiettivo di Amazon Pharmacy era quello di proporre diversi generi di medicinali a prezzi più concorrenziali del solito da consegnare a domicilio in breve tempo, sulla falsariga di servizi come Amazon Prime, per intenderci.

E ora, a distanza di oltre due anni, il colosso degli e-commerce lancia un nuovo piano denominato RxPass che si lega a “Prime” ma come formula extra. Amazon lo presenta come un abbonamento che offre ai pazienti iscritti a Prime un accesso conveniente basato su un prezzo fisso da pagare mensilmente per accedere a prodotti farmaceutici che trattano più di 80 condizioni comuni.

Costa 5 dollari al mese e riserva agli abbonati ad Amazon Prime tutti i farmaci di cui hanno bisogno (quelli inclusi nel piano chiaramente) che verranno consegnati gratuitamente. C’è un elenco apposito che li include tutti, utile per comprendere se i prodotti farmaceutici che servono sono compresi o meno nel piano.

La convenienza, spiega Amazon nel comunicato relativo in cui annuncia questo nuovo piano RxPass, sta nel fatto che la metà degli adulti statunitensi assume due o più farmaci al giorno, oltre al fatto che l’ulteriore metà dei quali dichiara di avere difficoltà a permettersi quelli di cui ha bisogno. Di qui l’idea di proporre loro un piano che permetta di abbassare i costi e semplificarne l’accesso.

Lo stesso sito web di Amazon Pharmacy, seppur slegato dallo store classico di Amazon, è semplice e costruito sulle medesime fondamenta. C’è a disposizione anche l’app per dispositivi mobili volendo, per un servizio che include anche il supporto di team di farmacisti e personale di supporto disponibile 24 ore su 24 ogni giorno, utile per coordinarsi con il proprio medico e per ottenere eventuali suggerimenti.

Come anticipato, RxPass di Amazon Pharmacy, è una formula riservata per ora ai clienti Amazon Prime della maggior parte degli Stati USA. Non ci sono informazioni relative a un’eventuale disponibilità oltre confine, ma in caso di novità vi aggiorneremo a tempo debito. Intanto, per maggiori dettagli, vi suggeriamo di consultare la pagina web dedicata.

