Amazon ha deciso di prendere parte al CES 2023 di Las Vegas, sfruttando così l’occasione per fornire una dimostrazione del suo ecosistema di prodotti e servizi pensati per il settore smart home.

In particolare, il colosso statunitense ha voluto accendere i riflettori sulla casa intelligente ambientale, una soluzione studiata per rendere la tecnologia meno al centro, chiamandola in causa solo quando serve.

L’idea è quella di garantire agli utenti un sistema smart home che funzioni davvero e che sia in grado ad esempio di accendere in modo proattivo le luci e regolare il termostato alla temperatura preferita al momento del rientro a casa oppure di chiudere a chiave la porta e spegnere le luci dopo che si è andati a dormire.

Amazon annuncia l’arrivo di 3 novità

Amazon è consapevole del fatto che per riuscire a raggiungere questo prestigioso traguardo è necessario che vari dispositivi siano in grado di collaborare e serve, pertanto, il supporto di sviluppatori di terze parti ed è qui che entra in gioco l’Alexa Ambient Home Dev Kit, soluzione annunciata la scorsa estate e le cui prime tre funzionalità saranno disponibili questo mese in versione Developer Preview.

La prima di tali funzionalità è credentials sharing, grazie alla quale per gli utenti sarà più semplice la procedura di setup dei dispositivi smart home compatibili con Matter over Thread (ciò rendendo più facile la condivisione delle credenziali Thread tra Alexa e le app).

La seconda nuova funzionalità è group sync, soluzione che consente agli utenti di avviare e gestire facilmente la propria casa intelligente senza dover replicare manualmente i propri gruppi in più app (sarà possibile creare nuovi gruppi, rinominare quelli esistenti e aggiungere o rimuovere dispositivi nei gruppi, mantenendoli sincronizzati tra Alexa e le app preferite).

La terza nuova funzionalità è two-way device sync, che aiuterà gli sviluppatori a fornire un servizio migliore agli utenti in base allo stato del dispositivo (ciò attraverso la sincronizzazione di informazioni come la disabilitazione, l’abilitazione e l’eliminazione tra Alexa e le loro applicazioni).

Il team di Amazon ha anche reso noto che in primavera verrà migliorato il supporto a Matter, con l’introduzione di Matter over Thread, la possibilità di sfruttare i dispositivi iOS e l’aggiunta di ulteriori device che potranno usufruire del nuovo protocollo (come termostati, tapparelle e sensori).

In sostanza, Amazon ha in programma di rendere le nostre case sempre più smart, migliorando l’esperienza complessiva di utilizzo e ampliando le possibilità di personalizzazione in base alle esigenze di ciascun utente.