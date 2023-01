Xiaomi ha lanciato Smart Lightstrip Pro, una striscia luminosa a LED compatibile con l’ecosistema Google Home che grazie a un’ampia varietà di impostazioni permette di sincronizzare l’illuminazione con la musica, inoltre è possibile utilizzarla per le periferiche RGB attraverso il software Razer ChromaTM RGB o ASUS Aura Sync.

Caratteristiche di Xiaomi Smart Lightstrip Pro

Xiaomi Smart Lightstrip Pro proietta una morbida luce colorata 3D offrendo la possibilità di impostare diverse tonalità a intervalli di 10 cm. La striscia luminosa si adatta alla musica grazie a un microfono integrato nell’unità di controllo, tuttavia è anche possibile sincronizzare gli effetti di luce con i giochi.

Tramite l’app Xiaomi Home è possibile regolare le impostazioni del dispositivo scegliendo tra 16 milioni di colori, tre controlli di sensibilità e quattro effetti dinamici. Il gadget include otto stati d’animo preimpostati tra cui scegliere e oltre 100 configurazioni personalizzate.

La striscia luminosa di Xiaomi è lunga 1 metro e include 60 LED colorati ed è possibile connetterla con altre strisce predisposte per prolungarne la lunghezza fino a un massimo di 5 metri.

Xiaomi Smart Lightstrip Pro viene fornita con un’unità di controllo con tre pulsanti per selezionare una modalità, ripristinare il dispositivo, accenderlo e spegnerlo.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Smart Lightstrip Pro

Xiaomi Smart Lightstrip Pro è attualmente disponibile in Germania al prezzo di 99,99 euro e in Spagna al prezzo scontato di 69,99 euro. Al momento non è chiaro se o quando il prodotto potrebbe raggiungere altri mercati. L’articolo probabilmente sarà acquistabile anche su Amazon.

