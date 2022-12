Il governo statunitense teme che ByteDance, la società madre di TikTok con sede in Cina, possa condividere le informazioni raccolte dagli utenti statunitensi con il governo cinese, oppure lanciare “operazioni di influenza” o “compromettere tecnicamente” milioni di dispositivi.

Per questo motivo i membri del Senato degli Stati Uniti hanno votato all’unanimità l’approvazione del disegno di legge previsto dal No TikTok on Government Devices Act introdotto dal senatore Josh Hawley che mira a vietare l’installazione di TikTok sui dispositivi governativi.

Nel frattempo il portavoce di TikTok Brooke Oberwetter si augura che invece di continuare su questa strada il governo USA esorti l’amministrazione a trovare un accordo che affronti effettivamente le sue preoccupazioni.

Le tensioni fra USA e Cina continuano, TikTok nel mirino del governo statunitense

Solo pochi giorni fa il senatore Marco Rubio e il deputato Mike Gallagher hanno presentato un disegno di legge separato che mira a vietare completamente TikTok negli Stati Uniti.

A differenza del disegno di legge di Hawley, quest’ultimo prende di mira anche tutte le società dei social media che hanno sede o risultano influenzate da Cina, Russia, Cuba, Iran, Corea del Nord e Venezuela.

Singoli stati americani, tra cui Maryland e South Dakota, hanno già vietato l’installazione di TikTok sui dispositivi governativi, ma per quanto riguarda il disegno di legge Hawley, la Camera degli Stati Uniti dovrà approvarlo prima che possa diventare legge. Recentemente TikTok è finito anche nel mirino dell’UE per come tratta i dati degli utenti.

