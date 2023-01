Alla luce dei prezzi piuttosto elevati dei nuovi MacBook Pro M2 Pro e M2 Max, l’opzione più economica MacBook Air M2 è ancor più logica. E soprattutto a prezzi come questi legati alla promozione in questione, il divario comincia a essere decisamente importante per i non professionisti, e per chi non ha chissà quali esigenze.

Grazie a un’offerta di eBay, lo si può acquistare a ben 340 euro in meno rispetto al listino, sconto che riguarda la versione base di MacBook Air M2, quella più economica e probabilmente più logica per vari motivi legati a una sovrapposizione che, soprattutto a casa dei nuovi chipset di Apple piazzati sui modelli Pro, potremmo trovare di qui a breve.

Comunque, nel momento in cui scriviamo sono disponibili su eBay tutte e quattro le colorazioni, ma le pagine prodotto riportano a chiare lettere che le scorte sono quasi esaurite, fatta esclusione della variante mezzanotte. Quindi, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere.

Vi basti sapere che le versioni qui sotto di MacBook Air M2 sono tutte relative alla configurazione base con CPU e GPU a 8 core, 8 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB, che sono spedite dall’Italia gratuitamente e che tutte e quattro sono acquistabili a 1.189,90 euro invece di 1.529. Ecco i link all’acquisto:

Se non volete perdervi altre occasioni sulla tecnologia, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le offerte migliori del web: ecco il link diretto.

Forse ti sei perso: È il giorno giusto per comprare MacBook Air 13 (M1), torna l’offerta bomba