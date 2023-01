Ebbene sì, BMW ha annunciato nella giornata di oggi il piano per arricchire la propria offerta di intrattenimento in auto con le partite di calcio. Essendo un costruttore tedesco, logico si parta dalla Bundesliga, massimo campionato tedesco i cui contenuti verranno in parte trasmessi grazie a un’app, per ora riservata alla nuova BMW Serie 7. E no, non si tratterà di un’esclusiva dei clienti teutonici, e nemmeno dell’ammiraglia in questione.

Calcio in auto: BMW ci prova con la Bundesliga

Saranno disponibili già dalla prossima giornata di partite dei contenuti selezionati della Bundesliga sul BMW Curved Display della nuova BMW Serie 7.

Attacca così il comunicato in questione col quale la Casa di Monaco di Baviera ha annunciato i suoi piani per portare il calcio in auto. Si tratta per il momento di un test che tuttavia coinvolgerà a breve il campionato di calcio tedesco e la propria ammiraglia, la Serie 7 annunciata lo scorso aprile.

L’obiettivo è sfruttare la dotazione interna, il cinema privato che mette a disposizione di conducente e passeggeri uno schermo touch 8K da ben 31,3 pollici di diametro, che permette di giocare, e di guardare diversi contenuti multimediali, supportato fra l’altro da ben 36 altoparlanti ed effetti 4D, optional permettendo.

Quindi, per arricchire l’esperienza multimediale possibile con cotanto hardware, ora BMW sta provando a trasmettere vari contenuti legati al calcio, alla Bundesliga per l’appunto. Il tramite è l’app specifica di tale campionato, disponibile direttamente nell’auto a partire dalla Germania, come anticipato. Per utilizzarla è necessario che l’utente abbia attivato la propria eSIM personale collegata alla BMW Serie 7, che ricordiamo supportare anche la connettività 5G.

I test dureranno fino al 31 marzo 2024 con un progetto pilota che prevede contenuti on demand quali highlights, audio da ascoltare, ma soprattutto cita delle dirette specificatamente adattate per essere fruite a bordo dell’auto. BMW non specifica se si tratti o meno delle dirette delle partite di calcio, ma sottolinea beninteso che i contenuti video saranno fruibili esclusivamente ad auto ferma. Qualcuno ha detto guida autonoma? C’è da pazientare ancora.

Comunque, come anticipato BMW ha già annunciato che prevede di rendere disponibile il servizio anche al di fuori della Germania, sia in Europa che in America e Asia, servizio che sarà disponibile in futuro anche su altri nuovi modelli del marchio. Per ora, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi, che vi segnaleremo a tempo debito.

