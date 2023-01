Circa un mese fa Hyundai svelava le prime immagini e specifiche della nuova KONA, un’auto piuttosto attesa che arriverà in versione anche completamente elettrica. E nella giornata di oggi, per accontentare un po’ chi l’attende, il costruttore sudcoreano ha condiviso tanti nuovi dettagli, immagini e peculiarità per svelarne il design, e la tecnologia. Un assaggio? Due schermi da 12,3 ciascuno, aggiornamenti OTA, il portellone intelligente, la chiave digitale compatibile con smartphone sono solo alcune delle chicche.

Design e tecnologia della nuova Hyundai KONA

Già dalle prime foto condivise nelle scorse settimane si intuisce subito il netto cambio di passo rispetto al modello precedente. La seconda generazione di Hyundai KONA è decisamente più moderna e filante, soprattutto grazie ai gruppi ottici anteriori e posteriori (noti come Seamless Horizon Lamp) che si sviluppano in lunghezza e, da soli, le donano un look piuttosto futuristico che ben si accorda con le forme più morbide e meno nette della versione attuale.

Si tratta di un SUV compatto che misura 4,35 metri di lunghezza, è largo 1,82 e alto 1,58 con passo di 2,66 metri, dimensioni che si riferiscono ai modelli non elettrici. Per inciso, Hyundai ha previsto tre versioni: oltre alla variante elettrica c’è la full-hybrid (HEV) e la endotermica (ICE), tutte disponibili anche in versioni sportive N Line.

Guardando invece agli interni la nuova Hyundai KONA si presenta moderna, ma non troppo visti i tanti pulsanti fisici presenti sul cruscotto. Ma, come anticipato, l’elemento che spicca è rappresentato dallo schermo centrale che, in abbinata al quadro strumenti digitali forma una console enorme composta da due display da 12,3 pollici ciascuno.

Il costruttore non si è sbilanciato ulteriormente in merito, sull’eventuale compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, ma ha confermato che il sistema di infoteinment sarà compatibile con aggiornamenti software over-the-air (OTA), ormai immancabili che oltre a permettere al produttore di sistemare problemi vari, come sappiamo, consentono di riservare determinate funzioni agli interessati, i quali possono decidere anche in un secondo momento se acquistarle o meno.

L’altra chicca della nuova Hyundai KONA sta nel portellone smart, che si può gestire in termini di velocità di apertura e di altezza massima direttamente dall’infotainment. E sempre rimanendo in tema tecnologia, vale la pena citare il supporto alle chiavi digitali (Digital Key 2 Touch), grazie alla tecnologia NFC che permette di aprire, chiudere e avviare l’auto da smartphone e smartwatch compatibili.

Per il resto, questa seconda generazione di Hyundai KONA supporta i più comuni sistemi ADAS e varie funzioni pensate per migliorare il comfort di guida e per aiutare nei parcheggi.

Lato motorizzazioni, Hyundai ha annunciato per ora soltanto le versioni termiche ICE e HEV. La prima, è dotata di un motore 1.6 l T-GDI da 198 cavalli o di un 2.0 L Atkinson da 149 cavalli. L’ibrida è alimentata invece da un motore a benzina 1,6 l abbinato a un propulsore elettrico per una potenza combinata di 141 cavalli. Mancano per il momento le informazioni relative alla variante 100% elettrica ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

