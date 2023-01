Grazie alle ultime build per sviluppatori di Windows 11 abbiamo la conferma che Microsoft è al lavoro su un redesign di Esplora file, con nuovi suggerimenti e nuove opzioni di navigazione.

Dopo l’introduzione delle tab nella build 22H2 di Windows 11 dello scorso anno, Esplora file non ha visto l’aggiunta di nuove funzionalità ma in futuro potremmo vedere cambiamenti significativi.

Come già segnalato qualche giorno fa, la presenza di sempre più suggerimenti all’interno del sistema sembra una prerogativa per Windows 11. Analizzando la build per sviluppatori versione 25276, possiamo notare che Esplora file ha visto l’aggiunta di una nuova opzione Galleria nella colonna a sinistra, mentre nella colonna dei dettagli sono apparse due nuove schede, Attività e Conversazioni.

👀Here is the first actual look at the new File Explorer details pane in 25276

You can kinda get it to work by enabling the Insights ID and using Windows Sandbox.

vivetool /enable /id:38613007 https://t.co/Hk9fOgQZQT pic.twitter.com/hUq5nKiNxs

— PhantomOcean3☃️💙💛 (@PhantomOfEarth) January 13, 2023