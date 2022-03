Il nuovo piano di elettrificazione di Porsche conferma target molto ambiziosi per il futuro della casa tedesca. Nel corso dei prossimi anni, infatti, le auto elettriche diventeranno sempre più rilevanti nella gamma del costruttore arrivando, progressivamente, a rappresentare la quota maggiore delle vendite complessive. Le linee guida dello sviluppo futuro di Porsche sono state definite dal CEO dell’azienda, Oliver Blume, che ha confermato l’arrivo di nuovi modelli in grado di sostenere la crescita delle vendite di auto elettriche a marchio Porsche. Ecco i dettagli:

Sempre più auto elettriche per Porsche: due modelli in arrivo e un target di vendita molto ambizioso per il 2030

Il futuro di Porsche sarà legato a doppio filo all’elettrico. La casa tedesca punta a dar vita ad una gamma articolata e completa con modelli elettrici al 100% presenti in quasi tutti i segmenti di mercato in cui il brand è presente. Gli step del piano di crescita di Porsche nell’elettrico sono due. Il primo obiettivo è fissato per il 2025. Entro metà decennio, infatti, Porsche punta a portare le vendite delle sue auto elettrificate fino al 50% delle sue vendite complessive.

Questo obiettivo sarà raggiunto con il contributo delle auto elettriche al 100% e delle ibride plug-in. Il secondo step del programma di crescita di Porsche riguarda il 2030. Entro quest’anno, infatti, 4 Porsche prodotte su 5 saranno elettriche al 100%. Le auto a benzina senza elettrificazione e le ibride plug-in diventeranno solo una piccola parte dell’intera gamma di casa Porsche entro la fine del decennio.

Il punto di partenza di questa strategia è il risultato raggiunto nel 2021. Lo scorso anno, infatti, Porsche ha consegnato circa 301 mila vetture ai suoi clienti, superando per la prima volta quota 300 mila unità (nel 2020 le vendite si fermarono a 272 mila). Le vendite della Porsche Taycan, l’elettrica del marchio tedesco, sono state quasi 42 mila unità. Attualmente, quindi, le elettriche ricoprono poco meno del 14% delle vendite complessive di Porsche. La quota delle auto elettrificate, invece, ha sfiorato il 40%.

La strada per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030 è lunga e richiederà un’espansione della gamma. Già nei prossimi anni sono in arrivo novità importanti che andranno ad arricchire ed integrare l’offerta a zero emissioni del marchio tedesco.

Le prossime elettriche di Porsche

La Porsche Taycan sarà presto affiancata da altri modelli a zero emissioni. Il primo progetto in arrivo, già annunciato da alcuni anni, è una variante elettrica della Porsche Macan. Si tratta, di fatto, di una nuova generazione della Macan che, per alcuni anni, coesisterà con il modello attuale a benzina. In futuro, però, l’entry level del marchio Porsche sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica. Si parla, da tempo, anche di una Porsche Cayenne elettrica. In attesa di conferme ufficiali, il progetto potrebbe già essere in sviluppo.

Dal 2025 è prevista un’ulteriore espansione della gamma a zero emissioni di casa Porsche. La casa tedesca ha già in cantiere, come confermato ufficialmente, la versione elettrica della 718. Il debutto di questo modello è previsto per il 2025. Per il momento, invece, non è in programma una versione dell’elettrica della Porsche 911, vera e propria icona della gamma Porsche oltre che di tutto il mondo delle quattro ruote.

La 911 sarà, in ogni caso, elettrificata. Nel corso dei prossimi anni, infatti, Porsche presenterà una variante ibrida della sua 911. Per il passaggio all’elettrico, inevitabile considerando i piani aziendali, sarà necessario attendere ancora qualche anno. Prima o poi, probabilmente già entro la fine del decennio, anche per la 911 potrebbe esserci l’arrivo di una variante a zero emissioni che, inizialmente, potrebbe affiancare un modello a benzina elettrificato.

