Il team di WhatsApp sta testando una nuova funzionalità che sfrutta una delle nuove possibilità introdotte da iOS 16. L’aggiornamento beta 23.1.0.73 di WhatsApp per iOS introduce la possibilità di rilevare il testo all’interno delle immagini nelle chat.

Ecco le novità della versione 23.1.0.73 di WhatsApp Beta per iOS

WhatsApp beta sta testando la capacità di rilevare ed estrarre il testo all’interno delle immagini presenti nelle conversazioni utilizzando un apposito pulsante, come si può vedere nello screenshot sottostante.

Per verificare se questa novità è già disponibile per il vostro account è sufficiente aggiornare WhatsApp beta, aprire un’immagine che contiene del testo e verificare la presenza del pulsante di rilevamento.

Tuttavia vale la pena ribadire che questa funzione è una funzionalità specifica di iOS 16 che WhatsApp ha iniziato a supportare utilizzando l’API di sistema, quindi non è disponibile utilizzando una versione precedente di iOS.

Questa funzionalità è al momento disponibile per alcuni utenti della versione beta di WhatsApp per iOS e nei prossimi giorni verrà estesa a più beta tester.

Come scaricare le nuove versioni dell’app WhatsApp per iOS

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione stabile più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

Potrebbe interessarti: le nostre guide per WhatsApp