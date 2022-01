Nonostante un CES 2022 “falcidiato” dalle assenze in presenza a causa del COVID-19, sono tante le aziende che hanno deciso di presentare novità attraverso eventi online. Tra queste c’è anche Intel, che ha parlato di quanto ci aspetta nel corso dell’anno: ecco Intel Core 12th gen H-series e S-series desktop, ma anche le ultime su Intel Evo e la piattaforma Intel vPro.

Intel Core 12th gen H-series

Le novità si aprono con i processori Intel Core 12th gen H-series, pensati per i più esigenti e per i content creator (video editing, modellazione 3D e rendering). Si tratta dei chip mobile più performanti di sempre secondo quanto riferito dal produttore, con miglioramenti fino al 40% rispetto alla precedente generazione: supportano Wi-Fi 6E, memorie DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDD4x-4267 e Thunderbolt 4, mettendo a disposizione fino a 14 core.

I nuovi modelli sono più precisamente:

Intel Core i9 (12900HK e 12900H) con 14 core (6P e 8E), 24 MB di cache L3, 5,0 GHz di frequenza massima e 45 W

(12900HK e 12900H) con 14 core (6P e 8E), 24 MB di cache L3, 5,0 GHz di frequenza massima e 45 W Intel Core i7 (12800H, 12700H e 12650H) con 14 o 10 core, 24 MB di cache L3, 4,8/4,7 GHz di frequenza massima e 45 W

(12800H, 12700H e 12650H) con 14 o 10 core, 24 MB di cache L3, 4,8/4,7 GHz di frequenza massima e 45 W Intel Core i5 (12600H, 12500H e 12450H) con 12 o 8 core, 18 o 12 MB di cache L3, 4,5/4,4 GHz di frequenza massima a 45 W

Secondo il produttore garantiscono performance migliori nel gaming (fino al 28% più veloci), ma sono pensati anche per i creatori di contenuti: in base ai dati diffusi, con il chip di punta abbiamo +44% su Adobe Premiere Pro, +10% su Lightroom Classic, 14% su Autodesk Autocad e +9% su Revit (rispetto alla generazione precedente).

I nuovi processori arriveranno su tantissimi notebook di vari marchi, tra i quali Acer, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI, Razer e ROG, sia su quelli pensati soprattutto per la mobilità sia su quelli che puntano alle pure performance.

Intel Core 12th gen S-series desktop

Passiamo al mondo desktop perché ci sono tante novità anche qui per quanto concerne gli Intel Core 12th gen. In arrivo infatti ben 22 processori, tra Intel Core i9, i7, i5, i3, Pentium e Celeron: tutti possono contare su sistemi di raffreddamento Laminar (RH1 per i9, RM1 per i7, i5 e i3 e S1 per Pentium e Celeron).

Nei grafici seguenti Intel mostra i miglioramenti nelle performance e nella produttività rispetto ad un AMD Ryzen 7 5700G e alle precedenti generazioni Intel Core. Tra le immagini qui sotto possiamo inoltre apprezzare i passi avanti fatti con alcuni popolari videogiochi, come Age of Empires 4 (+6%), Hitman 3: Dartmoor (+17%) e Grid (+20%).

L’evoluzione di Intel Evo e Intel vPro

Intel Evo è una certificazione lanciata con le prime soluzioni dotate di CPU di 11esima generazione che ha lo scopo di definire i notebook migliori in termini di prestazioni in mobilità. Il badge che contraddistingue i prodotti indica che questi ultimi offrono al pubblico determinate caratteristiche e rispettano alcuni parametri ben definiti, come reattività, prestazioni, rapidità, durata della batteria, ricarica rapida e così via. Si tratta in sostanza di uno strumento per semplificare la scelta da parte dei consumatori.

Con quella che Intel definisce 3rd Edition, i notebook devono rispettare requisiti come la reattività in qualunque situazione, una durata effettiva e reale della batteria, il risveglio istantaneo, la ricarica rapida e l’Intelligent Collaboration: quest’ultima riunisce l’uso anche in background di alcuni servizi molto utilizzati come Zoom, Facebook, Gmail, Spotify, Chrome, Outlook, Slack, Amazon, Drive e Powerpoint, senza compromettere la reattività e l’autonomia. Lato connettività troviamo Intel Wi-Fi 6E. Inoltre sono state aggiunge le specifiche che i dispositivi pieghevoli dovranno rispettare nel corso del 2022.

Anche la piattaforma Intel vPro si evolve grazie con i processori Intel Core 12th gen. Costruita per ogni tipo di business, è pensata per offrire sicurezza lato hardware e software e la gestione completa tramite cloud. Le novità consistono in Intel vPro Enterprise e Intel vPro Essential: la prima è completa e studiata per l’informatica di livello aziendale, con funzioni di sicurezza premium e gestibilità moderna, la seconda mette a disposizione una base informatica per piccole imprese con supporto per connettività premium e funzioni di sicurezza integrate.

Queste dunque le novità del CES 2022 da parte di Intel. Continuate a seguirci perché nonostante gli eventi in presenza dalla fiera siano limitati ci sarà tanta carne al fuoco.

