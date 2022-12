ASUS ROG ha annunciato oggi un nuovo record registrato dal suo team che ha spinto all’estremo il nuovo processore Intel Core i9-13900K con un overclock senza precedenti realizzato con il supporto della scheda madre ROG Maximus Z790 Apex. Quest’esclusiva combo ha, infatti, registrato un record mondiale in termini di frequenza di clock, superando la barriera dei 9 GHz e il precedente record mondiale, registrato dallo stesso team di ASUS ROG. Ecco tutti i dettagli in merito a quest’incredibile risultato registrato da ASUS con il nuovo processore top di gamma di Intel:

ASUS spinge all’estremo il processore Intel Core i9-13900K con un overclock senza precedenti: superati i 9 GHz

Nuovo record mondiale per ASUS ROG che continua a spingere all’estremo il processore Intel Core i9-13900K in combinazione alla scheda madre ROG Maximus Z790 Apex e con il supporto dell’alimentatore ROG Thor 1600W Titanium e di un nuovo sistema di raffreddamento a liquido che sfrutta l’elio liquido per lo smaltimento del calore.

Con questa configurazione esclusiva, il team di ASUS ROG ha spinto il processore di Intel fino ad una frequenza di clock massima di 9,008 GHz, superando la barriera dei 9 GHz e il precedente record, realizzato dallo stesso team utilizzando lo stesso Core i9 e la stessa scheda madre ROG Maximus, pari a 8,8 GHz.

Per la realizzazione del record, il team di ASUS ROG ha avuto poco tempo (meno di un’ora di test) per via della limitata disponibilità del refrigerante in grado di portare la temperatura fino ad oltre- 250° C. Il nuovo record del mondo di frequenza di clock conferma l’elevata qualità dei componenti coinvolti, oltre che la bravura del team di overclock di ASUS ROG, in grado di superarsi ancora una volta.

Anche senza ricorrere ad una configurazione così estrema, il processore di casa Intel ha tutte le carte in regola per dare grandi soddisfazioni agli appassionati in overclock. Come anticipato da Intel, infatti, questo Core i9 è pensato per superare i 6 GHz di clock, con la giusta configurazione di overclock.

Il Core i9 top di gamma della famiglia Raptor Lake di tredicesima generazione arriverà sul mercato, ad inizio 2023, anche in una versione limited edition, la KS, pensata per garantire il massimo delle prestazioni e dell’efficienza in overclock. La CPU può contare su di un totale di ben 24 Core.

Il processore di Intel è dotato dell’architettura ibrida che caratterizza la famiglia Raptor Lake (e che è stata introdotta dagli Alder Lake di dodicesima generazione). In questo caso, ci sono 8 Performance Core e 16 Efficient Core per un totale di 32 Thread e la possibilità di raggiungere una frequenza turbo massima di 5,8 GHz (senza overclock).

Per massimizzare le frequenze e le prestazioni del processore di casa Intel serve la giusta scheda madre. Come evidenziato in precedenza, il team di ASUS ROG si è affidato alla ROG Maximus Z790 Apex, modello di riferimento della linea del brand di ASUS che può contare su sistemi di IA per la gestione sia dell’overclock che del raffreddamento.

In merito al nuovo record dell’Intel Core i9-13900K, l’azienda americana ha pubblicato un nuovo video ufficiale. Eccolo:

Nel corso del prossimo futuro, ASUS ROG, di certo, tornerà all’assalto del suo record provando a superare ancora una volta il target, fino a poco tempo fa impensabile, dei 9 GHz di clock massimo. Staremo a vedere quale sarà la configurazione scelta per raggiungere il record.

Leggi anche: ASUS annuncia l’arrivo in Italia dei nuovi Mini PC ExpertCenter PN64 e PN52