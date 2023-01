Lo scorso mese di novembre, Apple aveva dato il via al rilascio di una versione graficamente aggiornata dell’app Apple TV e adesso il rinnovamento dell’app è finalmente disponibile per tutti gli utenti, ma questa non è necessariamente una buona notizia, anzi: non pochi utenti hanno iniziato a lamentarsi sui forum online per il comportamento del tab “Guarda ora” a seguito dell’aggiornamento.

Apple TV “Guarda ora”: ecco cosa fa arrabbiare gli utenti

Se non siete utenti di Apple TV difficilmente avrete contezza di cosa stiamo parlando, se invece siete tra coloro che hanno avuto modo di sperimentare nel quotidiano il funzionamento della nuova versione dell’app, è molto probabile che vi siate anche infastiditi per il nuovo tab “Guarda ora”, che non solo presenta un enorme banner nella parte alta con riproduzione automatica di audio e video — un comportamento irritante e purtroppo comune anche a tanti servizi concorrenti —, ma lascia anche poco, rectius nessuno, spazio alla personalizzazione da parte dell’utente.

Intravisto per la prima volta con tvOS 16.2 beta, il nuovo design di tab “Guarda ora” in Apple TV era già stato oggetto di pesanti critiche, che il produttore californiano ha ascoltato per apportare una modifica significativa: nella prima versione del nuovo tab tab “Guarda ora” era stata inserita una nuova riga “Featured” nella parte alta, con la conseguenza di costringere l’utente ad uno scroll in più per vedere i contenuti in coda per la riproduzione; per fortuna, nella nuova versione dell’app, la riga “Featured” non è stata inserita e la coda rimane subito accessibile.

Putroppo, i feedback degli utenti sono stati ascoltati solo in parte: al posto della riga “Featured” è stato inserito il banner di cui sopra, che mostra ciclicamente dei contenuti suggeriti scelti editorialmente (provengono da servizi integrati nell’app, come Apple TV+, HBO Max e Hulu). Tali contenuti non vengono neppure filtrati per eliminare quelli già visti dall’utente, il quale non può intervenire per nascondere le relative anteprime; in tutto ciò, la parte peggiore e più irritante è rappresentata indubbiamente dalla riproduzione automatica audio e video delle anteprime in discorso: basta sostare un attimo col cursore.

Come si diceva poco sopra, Apple TV non è la sola piattaforma a comportarsi in questo modo, ma di sicuro sarebbe preferibile lasciare un po’ di spazio di manovra agli utenti: se nascondere del tutto tali anteprime sembra pura utopia, sarebbe già un passo avanti poter saltare i contenuti non rientranti nei propri interessi.

Leggi anche: Apple rilascia le beta 2 di iOS 16.3, iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS 13.2