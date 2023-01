POCO si appresta a vivere un inizio di 2023 ricco di novità, a partire dall’annuncio del prossimo top di gamma POCO F5 Pro previsto entro la fine di febbraio – del quale vi abbiamo raccontato ampiamente grazie a vari leak – ai quali sembrano destinate ad aggiungersi le prime cuffie true wireless del brand: le POCO Pods, protagoniste di alcuni render trapelati che non lasciano nessuno spazio all’immaginazione.

Il leak è a opera dell’affidabile Kuba Wojciechowski, in collaborazione con il portale 91mobiles, il quale ha diffuso in rete alcuni dettagliati render delle prossime cuffie TWS dell’azienda che, di fatto, si trattano di un rebrand delle prossime Redmi Buds 4 Active, anch’esse in dirittura d’arrivo, così come il prossimo POCO F5 Pro dovrebbe essere un versione ricarrozzata del Redmi K60.

Le POCO Pods si mostrano in questi render dettagliati in vista del lancio

I due modelli di cuffie infatti condividono lo stesso design a stelo simile ad altri modelli presenti sul mercato con ingresso in-ear per il padiglione auricolare e custodia di ricarica di forma ovale all’interno della quale alloggiare le cuffie. Le differenze tra i due brand sono riscontrabili nella scelta delle colorazioni disponibili: le POCO sfoggiano una colorazione nera per quanto concerne il corpo delle cuffie e della custodia con accenti di colore giallo nei gommini e nel rivestimento del case. Uno schema di colori coerente con l’identità visiva recente del brand.

Redmi, d’altro canto, sceglie un approccio più conservativo proponendo uno schema monocolore in cui è presente, oltre al classico nero, una colorazione beige dai toni più eleganti.

Kuba non ha svelato dettagli riguardo le specifiche tecniche dei due modelli anche se sembra lecito attendersi la presenza della cancellazione attiva del rumore visto il posizionamento nella fascia delle cuffie dedicate allo sport (qui i nostri consigli per gli acquisti in questa categoria). Confermati, invece, i controlli touch sullo stelo delle cuffiette per regolare i controlli multimediale e interagire con l’assistente vocale.

Le POCO Pods dovrebbero essere annunciate ufficialmente in concomitanza del lancio della serie di smartphone POCO X5 a un prezzo sicuramente competitivo sul quale l’informatore non ha rivelato dettagli. Inizialmente le cuffiette verranno rilasciate in India per poi raggiungere il mercato europeo probabilmente con il nome di Redmi Buds 4 Active.

