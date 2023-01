Ring (azienda di proprietà di Amazon) è finalmente pronta a immettere sul mercato la sua videocamera di sicurezza per auto annunciata due anni fa. Car Cam si monta a sbalzo sul cruscotto ed è dotata di due videocamere, una per le riprese esterne e una per quelle interne che possono essere utilizzate per fini assicurativi e di sicurezza.

Ring Car Cam svetta sopra il cruscotto ancorata tramite un apposito supporto ed è in grado di riprendere sia quello che succede nell’abitacolo che in strada, grazie alla doppia videocamera.

Ring Car Cam è utile in caso di incidenti ed effrazioni

I sensori intelligenti integrati nel dispositivo possono rilevare effrazioni e incidenti anche quando il conducente è lontano dal veicolo, attivare la registrazione e inviare una notifica in tempo reale sullo smartphone tramite l’app Ring che inoltre permetterà al proprietario di utilizzare la conversazione bidirezionale per mettere in fuga l’intruso.

La funzionalità Traffic Stop è stata progettata per catturare filmati anche a veicolo fermo, semplicemente pronunciando “Alexa, registra”.

Il dispositivo è alimentato dalla batteria dell’auto e comunica con lo smartphone tramite l’OBD-II utilizzando il Wi-Fi, a meno che l’utente non scelga la connettività LTE disponibile tramite l’abbonamento Ring Protect Go che costa 6 dollari al mese o 60 dollari all’anno.

Come per gli altri prodotti Ring è possibile attivare la crittografia end-to-end, inoltre nulla verrà registrato o ripreso senza la volontà dell’utente, in più un otturatore per la privacy consente di bloccare in qualsiasi momento la fotocamera e il microfono interni.

Ring Car Cam è disponibile per il preordine da oggi negli Stati Uniti e le spedizioni dovrebbero iniziare a febbraio. Il prodotto verrà venduto al prezzo di 250 dollari, ma i primi acquirenti che effettueranno il preordine potranno riceverlo per 200 dollari.

