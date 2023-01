Il 2023 è iniziato e per il mondo della tecnologia si apre una nuova stagione di appuntamenti, a partire dall’immancabile CES di Las Vegas, dove sarà presente anche Samsung Electronics con un focus sulla smart home: in vista dell’evento, il produttore sudcoreano ha svelato la nuova linea di frigoriferi BESPOKE Infinite Line e parlato della nuova line-up Bespoke dedicata alla cucina connessa.

Samsung: ufficiali i frigoriferi BESPOKE Infinite Line

Con i nuovi frigoriferi BESPOKE Infinite Line lanciati a livello globale e in arrivo in Italia nella prima metà dell’anno, Samsung intende unire estetica premium e funzioni di conversazione avanzate e flessibili. La gamma comprende frigo, freezer e cantinetta per il vino, tutti con natura modulare e pensati per coniugare linee essenziali, materiali di qualità e funzioni al top.

Junhwa Lee, EVP and Head of Customer Experience Team of the Digital Appliances Business Samsung Electronics, ne ha parlato così:

«Ogni novità che amplia la line-up Bespoke introduce nuovi consumatori al piacere di vivere un’esperienza personalizzata. Unendo materiali di qualità elevata e design modulare, il frigorifero BESPOKE Infinite Line applica il marchio di fabbrica Bespoke, sinonimo di customizzazione, ad un frigorifero di fascia premium, offrendo un mix inedito di stile e prestazioni».

Il produttore parla di Infinite Design, ponendo l’accento sulla finitura Timeless Greige e su dettagli come l’elegante cornice in rame dorato; quanto agli interni, i sistemi Black Metal Cooling e Tunnel Lighting uniscono forma e funzionalità: il primo contribuisce a conservare meglio e più a lungo gli alimenti perché compensa velocemente gli sbalzi di temperatura; le seconde permettono di vedere senza difficoltà in ogni punto del frigorifero (a proposito di spazi, frigo e freezer hanno una capacità combinata di 805 litri, mentre la cantinetta può contenere fino a 101 bottiglie).

Tra gli altri accorgimenti, spiccano la porta Auto Open con sensore integrato per apertura con un tocco senza maniglia e la caraffa BPA-free con funzione Autofill che permette di avere acqua filtrata sempre disponibile e di sfruttare l’infusore integrato per creare bevande aromatizzate; da non dimenticare, poi, il dispenser di ghiaccio Dual Auto Ice Maker.

Parola d’ordine ‘flessibilità’

Il frigorifero BESPOKE Infinite Line — ricorda Samsung — consente una “gestione flessibile della temperatura per conservare contemporaneamente alimenti diversi, tutti in condizioni ottimali“; ad esempio, Flex Pantry è un cassetto a controllo indipendente con varie temperature pre-impostate, selezionabili in un attimo a seconda degli alimenti da conservare; la cantinetta integra la tecnologia Triple Temparature Zone per sfruttare lo stesso principio con la conservazione del vino, inoltre porta UV Protect Glass Door vanta un triplo vetro con protezione dai raggi UV, che protegge il vino da sbalzi di temperatura esterni e raggi solari.

Il frigorifero BESPOKE Infinite Line è connesso e si integra nell’ecosistema SmartThings con supporto a funzioni come SmartThings Sommelier at Home che aiuta a conversare al meglio i vini e SmartThings Cooking per trovare i migliori abbinamenti gastronomici; senza dimenticare SmartThings Energy per controllare in tempo reale i consumi del frigorifero (c’è addirittura una modalità AI Energy che analizza i modelli di utilizzo per ottimizzare le impostazioni all’insegna dell’efficienza).

Nuova line-up Samsung Bespoke

La linea Bespoke di Samsung aveva debuttato lo scorso anno proprio al CES ed era stata protagonista anche ad IFA 2022. A rendere particolari questi prodotti non sono solo le caratteristiche tecniche ed estetiche, ma soprattutto i servizi dedicati creati da Samsung. Junhwa Lee, EVP and Head of the Customer Experience Team of the Digital Appliances Business di Samsung Electronics, li ha presentati così in vista del CES 2023:

«Al CES 2023 continuiamo a coltivare il successo della nostra line-up Bespoke con l’introduzione di nuovi frigoriferi ed elettrodomestici da incasso Bespoke che permettono al consumatore di esprimere in ancora più modi la propria vena culinaria. Il nostro obiettivo è dare ai consumatori la massima libertà di personalizzazione e di esprimersi nelle proprie cucine, attraverso prodotti con caratteristiche nuove e più avanzate che spaziano da display ampi e reattivi per i nostri frigoriferi alla funzione di cooking assistant dotato di Intelligenza Artificiale. Queste nuove funzionalità e questi prodotti più recenti non si limitano ad aiutare nella fase di preparazione dei pasti, ma permettono a chi sta cucinando di esprimersi, personalizzando e rendendo l’esperienza ancora più divertente. Inoltre, le ultime innovazioni in cucina e i design personalizzabili fanno sì che questi nuovi elettrodomestici dialoghino in modo fluido con i servizi SmartThings, per una praticità e un risparmio senza pari».

Del nuovo frigorifero Bespoke 4-Porte Flex con Family Hub+ vi avevamo parlato in un articolo dedicato: il suo display FHD senza cornice da 32 pollici si presta ad utilizzi per comunicazione ed intrattenimento, con Samsung TV Plus che comprende ora più di 190 canali gratuiti e Google Foto. Il suo lancio è previsto in Nord America e Corea entro la metà dell’anno, mentre anche in Europa arriverà un aggiornamento software per i frigoriferi Family Hub.

La nuova line-up comprende anche il frigorifero Bespoke Side-by-Side con un pannello frontale personalizzabile disponibile con finiture in vetro o inox, porta Auto Open con maniglia a scomparsa e le ultime tecnologie di conservazione e refrigerazione: il Beverage Center facilita l’accesso al Dispenser di acqua e alla caraffa Autofill con Infusore e c’è il Dual Auto Ice Maker. Altra new entry è il modello Doppia Porta Bespoke (freezer in alto): all’interno, il cassetto Optimal Fresh Zone+ e il Filtro Active Fresh di Samsung promettono di conservare i cibi più a lungo eliminando il 99,99% dei batteri. Entrambi i modelli integrano la modalità AI Energy Mode di SmartThings Energy menzionata nel paragrafo precedente. Bespoke Side-by-Side sarà disponibile negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2023, mentre Doppia Porta Bespoke arriverà a marzo in Tailandia e poi nel resto del mondo.

Bespoke non è solo frigoriferi e il forno Bespoke AI unisce potenza e innovazione: AI Pro Cooking ottimizza le impostazioni di cottura mentre controlla il cibo, così da evitare spiacevoli errori: sfruttando una videocamera interna e l’AI, la funzione Sense Inside — che Samsung ricorda essere il primo algoritmo AI per il riconoscimento delle pietanze di questo tipo con validazione di UL Solutions per un elettrodomestico AI da cucina — è in grado di consigliare le impostazioni di cottura identificando 106 piatti diversi. L’esperienza di utilizzo è arricchita dal supporto a SmartThings Cooking e all’integrazione con Samsung Health, così da adattare la propria cucina anche al proprio programma di allenamento. Il forno è già disponibile in Europa in cinque versioni e vanta anche una porta con apertura touch.

Previous Next Fullscreen

