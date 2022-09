La Fiera Internazionale dell’Elettronica, più comunemente conosciuta come IFA ha aperto i battenti dell’edizione 2022 e Samsung non poteva mancare all’appuntamento con il suo sconfinato ecosistema: alla fiera di Berlino è stata annunciata la nuova linea dei prodotti Bespoke e si è parlato della vision per una vita domestica più sostenibile.

Samsung Bespoke: la line-up 2022 per l’Europa

Dalla rassegna berlinese, Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo in Europa della nuova line-up di prodotti Bespoke composta da: lavatrice e asciugatrice Bespoke AI, forno Bespoke AI e Bespoke Infinite Line. Il debutto ufficiale avverrà nei prossimi mesi, intanto ecco le parole pronunciate da Hyesoon Yang, Executive Vice President and Head of Customer Experience of the Digital Appliances Business di Samsung Electronics:

«Samsung Electronics sta ampliando costantemente i propri orizzonti per creare prodotti innovativi volti a migliorare le vite dei consumatori, evolvendosi e adattandosi alle loro esigenze. La nuova serie Bespoke vanta svariate funzioni eco-compatibili e smart che, unite a un design elegante, consentono ai consumatori di migliorare il loro stile di vita».

Lavatrici e asciugatrici Bespoke AI

La linea di lavatrici e asciugatrici Bespoke AI è stata sviluppata in collaborazione con il brand di abbigliamento sportivo Patagonia e promette funzioni eco-compatibili, a partire dalla riduzione del rilascio di microplastiche sugli indumenti: la lavatrice sarà disponibile da questo mese e promette una riduzione di tale emissione fino al 54%; il merito è di una tecnologia di filtraggio dedicata.

Samsung ha parlato anche di altre funzioni attente all’ambiente pensate per rendere la vita domestica più smart e sostenibile: la lavatrice Bespoke AI brilla per efficienza energetica e dispone della tecnologia AI Ecobubble: l’impiego di acqua fredda senza aumentare i tempi di lavaggio permetterà agli utenti di tagliare i consumi energetici fino al 70% in modalità AI Energy di SmartThings Energy. Inoltre, i sensori AI Wash calcolano il peso del carico e il livello di sporco dei capi per ridurre al minimo gli sprechi di acqua, detersivo ed energia. La tecnologia SpaceMax, poi, ha permesso a Samsung di usare un cestello più grande — 11 kg di carico — senza aumentare il classico ingombro esterno (60 cm).

Samsung ha scelto un design piatto nella parte anteriore e vari colori per integrare al meglio la lavatrice nell’ambiente domestico.

Forno Bespoke AI: cucina smart

Il forno Bespoke AI è atteso al debutto in Europa a ottobre e promette di rendere smart anche la cucina, partendo dall’utilizzo della cottura al vapore: la funzione Natural Steam promette pietanze croccanti all’esterno e morbide all’interno e con Full Steam è possibile cuocere al vapore anche pesce e verdure senza disperderne i nutrienti o il sapore. Rimanendo in tema, la funzione Dual Cook Steam combina i livelli alti e bassi del forno con la tecnologia Easy Steam e rende possibile cuocere insieme più pietanze con impostazioni differenti; a preparazione ultimata, il vapore verrà usato sotto forma di getto per pulire il forno.

Tutto questo senza dimenticare funzioni smart come AI Pro Cooking, che sfrutta una tecnologia di riconoscimento del cibo per ottimizzare le impostazioni di cottura, l’apertura touch del forno con porta senza maniglia e il collegamento con il servizio SmartThings Cooking per avere accesso a ricette personalizzate, una pianificazione intelligente basata su regimi alimentari e alimenti presenti in frigo; senza parlare della sincronizzazione con Samsung Health per curare ogni aspetto della propria salute partendo dalla tavola.

Anche in questo caso, Samsung ha curato il design e proposto finiture moderne e varie colorazioni, come Clean Navy, Clean White e Satin Beige.

Bespoke Infinite Line: nuova idea di cucina

Bespoke Infinite Line è una collezione di elettrodomestici top di gamma per la cucina dal design curato — con la finitura metallica lucida di colore Timeless Greige con cornice in rame dorato — e dal cuore tecnologico pronta a debuttare in USA ed Europa con soluzioni innovative per la refrigerazione a una porta, che comprendono un frigorifero, un freezer e una cantinetta frigo per vini.

Il frigorifero usa il sistema Black Metal Cooling per trattenere il freddo e ripristinare rapidamente la temperatura ottimale; il sistema Tunnel Lighting sulla cornice e nei ripiani rende ogni angolo perfettamente visibile; infine, basta un solo tocco per aprire la porta con il sistema Auto Open Door (con tanto di segnale acustico). Da segnalare anche la caraffa che si riempie automaticamente con acqua depurata quando viene posizionata all’interno del frigo, l’infusore integrato per creare bevande aromatizzate e la configurazione Flex Pantry per assegnare ad ogni tipologia di alimenti la temperatura di conservazione ideale.

Previous Next Fullscreen

Un futuro più sostenibile partendo dalla vita domestica

A IFA 2022 si è parlato tanto di futuro e di sostenibilità partendo dalla vita domestica e Samsung ha ricordato come la recente introduzione di SmartThings Home — attraverso la combinazione di servizi come SmartThings Energy e AI Energy Mode — abbia permesso di ridurre i consumi energetici. Guardando in prospettiva, è stato portato l’esempio della nuova tecnologia AI Ecobubble per lavatrici, che come detto sfrutta il lavaggio in acqua fredda per abbattere i consumi.

Il produttore si sta impegnando per realizzare elettrodomestici sempre più smart ed efficienti e coi nuovi arrivi della linea Bespoke AI — Bespoke Bottom Mounted Freezer e Eco Heating System (EHS) — punta a superare le richieste della classe energetica A del 10%. Samsung ha una promessa da onorare entro il 2023: rendere il 100% dei grandi elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici, RAC e EHS abilitati al Wi-Fi e integrati con SmartThings.

Samsung ha ricordato anche lo sviluppo insieme a Q CELLS della Net Zero Home, una casa controllata con SmartThings e autosufficiente dal punto di vista energetico, e il lavoro con tanti altri partner.

L’impegno per la sostenibilità passa anche per il design: con la linea Bespoke sono stati usati pannelli intercambiabili e parti modulari, così da prolungare la vita degli elettrodomestici. Ma la visione di Samsung comprende anche le avanzate tecnologie Digital Inverter (DIT), frutto di decenni di ricerca e sviluppo: offrendo una garanzia di 20 anni per i Digital Inverter Motors e i Digital Inverter Compressors, l’azienda dà prova di grande fiducia nell’affidabilità dei suoi prodotti e offre maggiore tranquillità agli utenti. Dalle cose più grandi alle più piccole, la sostenibilità ha guidato anche la creazione del telecomando SolarCell, che si ricarica con la semplice esposizione alla luce o alle frequenze radio come quelle emesse da un router Wi-FI: Samsung stima che in 7 anni potrebbe evitare lo smaltimento di oltre 200 milioni di batterie e vuole spingere la concorrenza a sfruttare tale tecnologia rendendo pubblica la licenza.

In tutto ciò, Samsung attribuisce un ruolo centrale a SmartThings, promettendo infinite possibilità insieme ai prodotti di altri 300 marchi e ai 230 milioni di utenti registrati.

Leggi anche: Samsung lancia un nuovo monitor gaming: date il benvenuto a Odyssey OLED G8