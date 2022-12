Samsung ha appena presentato il suo nuovo frigorifero Bespoke Family Hub Plus dotato di un gigantesco display touchscreen verticale da 32 pollici che può essere utilizzato per guardare video, foto e canali TV, pubblicare note a mo’ di post-it e controllare i dispositivi smart home compatibili con SmartThings.

Gli utenti possono guardare più di 190 canali negli Stati Uniti e circa 80 canali in Corea del Sud tramite l’app Samsung TV Plus e i video possono anche essere visualizzati in modalità picture-in-picture.

Essendo orientato in verticale per sfruttare meglio la superficie di una delle porte di apertura del frigo, lo schermo offre la migliore esperienza con i video di servizi come Instagram, TikTok e YouTube Shorts, ma gli utenti possono anche visualizzare opere d’arte e dipinti utilizzando l’app Bespoke Atelier di Samsung.

Il frigorifero Samsung Bespoke Family Hub Plus è dotato di funzionalità SmartThings integrate, quindi non è necessario disporre di un hub IoT separato per accedere ai sei servizi supportati (SmartThings Energy, Cooking, Air Care, Home Care, Pet Care e Clothing Care).

Il frigorifero Samsung Bespoke Family Hub Plus permette anche di ordinare generi alimentari

Finora i frigoriferi Family Hub di Samsung supportavano solo l’integrazione di OneDrive, ma il nuovo modello supporta anche Google Foto, nonché Amazon Your Essentials in modo da consentire agli utenti di poter ordinare generi alimentari essenziali con un solo tocco.

Samsung fornirà maggiori dettagli sul frigorifero Bespoke Family Hub Plus al CES 2023 di Las Vegas che inizierà il 5 gennaio. Il prodotto sarà probabilmente in vendita poche settimane dopo in Corea del Sud e negli Stati Uniti.

