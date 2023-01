Sebbene la serie iPhone 14 sia disponibile sul mercato soltanto da pochi mesi, in Rete già da diverse settimane hanno iniziato a diffondersi indiscrezioni sulla prossima generazione del melafonino, provando così ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei modelli della gamma iPhone 15.

Ebbene, nelle scorse ore il popolare analista Ming-Chi Kuo ha voluto dare il proprio personale contributo a questo flusso di voci su iPhone 15, rendendo noto che Apple avrebbe già effettuato gli ordini iniziali per i display della nuova generazione del melafonino.

I display di iPhone 15 saranno realizzati in gran parte da BOE

A dire di Kuo, il colosso di Cupertino avrebbe incaricato il produttore cinese di display BOE di fornire i pannelli per iPhone 15 e iPhone 15 Plus per la seconda metà di quest’anno.

Sebbene nel 2023 BOE non sarà un attore importante nella catena di fornitura di display per i modelli Pro, stando a quanto è stato riferito dovrebbe assumere un ruolo decisamente più rilevante nel 2024, quando dovrebbe fornire i pannelli LTPO per la serie iPhone 16, divenendo così il più grande fornitore di display per iPhone in assoluto, superando l’attuale leader Samsung Display.

In particolare, sempre secondo Kuo, se lo sviluppo e la produzione procederanno senza intoppi nel corso dei prossimi mesi, BOE diventerà il più grande fornitore di display per iPhone 15 e 15 Plus, con una quota di mercato di circa il 70% (rispetto al 30% vantato da Samsung).

Passando al 2024, se BOE dovesse riuscire a ottenere ordini per il 20-30% dei display LTPO dei modelli Pro (realizzati anche da Samsung e LG) e mantenere una quota di mercato di circa il 70% per gli schermi degli iPhone di fascia bassa, l’azienda cinese dovrebbe divenire il più grande fornitore di display per il nuovo melafonino.

In sostanza, BOE sembra essere pronta a sorpassare Samsung Display, che probabilmente proverà a fare di tutto per non farsi scappare un cliente come Apple.