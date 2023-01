ASUS è protagonista del CES 2023 con un evento ricco di novità. In occasione di Seeing An Incredibile Future, infatti, ASUS ha svelato diversi nuovi prodotti in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Si tratta di un evento che segue quello di ASUS ROG che, nella giornata di ieri, ha presentato i suoi nuovi prodotti per il gaming. Tutte le novità svelate da ASUS stanno per arrivare sul mercato, arricchendo la gamma di notebook, monitor, PC e altri prodotti del brand. Vediamo, quindi, tutte le novità svelate da ASUS in occasione dell’evento Seeing An Incredibile Future al CES 2023:

ASUS presenta tante novità in occasione del CES 2023

Con l’evento del CES 2023, ASUS annuncia un importante rinnovamento della sua gamma con tanti nuovi prodotti destinati a diventare un riferimento del mercato nel corso dei prossimi mesi. In particolare, si registra un focus sulle soluzioni per creator e per la produttività con ASUS che si conferma un brand di riferimento per milioni di utenti alla ricerca di soluzioni hardware complete ed affidabili.

Tra i nuovi prodotti svelati da ASUS al CES 2023 ci sono progetti inediti come ASUS Spatial Vision, primo notebook al mondo con display OLED 3D che non necessita dell’utilizzo di occhiali. Non mancano, inoltre, novità per la gamma di PC di ASUS che sfrutta i nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione, fino a Core i9 serie HX, e le NVIDIA GeForce RTX Serie 40 per laptop presentate proprio al CES nel corso degli ultimi giorni.

C’è spazio anche per Chromebook e altri prodotti destinati al mondo business, per Mini PC ed anche per i nuovi notebook da gaming della linea TUF Gaming che sfruttano al meglio i nuovi componenti di Intel, AMD e NVIDIA. Si tratta, quindi, di una gamma di novità davvero ricca con tante nuove proposte in arrivo sul mercato nei prossimi mesi.

Spazio ai creator con nuovi laptop ASUS, display ProArt e soluzioni software dedicate

In occasione dell’evento di presentazione al CES 2023, ASUS conferma la massima attenzione per soddisfare i creatori di contenuti. Come confermato dall’azienda, infatti, tutti i nuovi laptop ProArt Studiobook, Zenbook Pro e Vivobook Pro potranno contare sulle più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX 40 per laptop potendo così contare sulle ottimizzazioni RTX in oltre 110 app creative e sui driver NVIDIA Studio oltre che sugli esclusivi strumenti NVIDIA basati sull’IA (Omniverse, Canvas e Broadcast).

Da segnalare anche il debutto di ASUS Spatial Vision, tecnologia che consente di utilizzare un display OLED 3D anche senza occhiali. Questa tecnologia sfrutta un’ottica lenticolare e una tecnologia avanzata della fotocamera per il tracciamento oculare, che consente al display di realizzare immagini distinte per ciascun occhio. In questo modo, viene creata un’immagine 3D autostereoscopica e gli utenti possono passare facilmente dal 2D al 3D. Il display OLED, inoltre, garantisce un contrasto di 1.000.000:1 e un tempo di risposta di 0,2 ms con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Da segnalare anche il debutto di ProArt Creator Hub 2.0 con interfaccia utente rinnovata e la nuova funzione esclusiva Color Control oltre a varie funzionalità rinnovate per Dial ASUS e Pannello di Controllo ASUS (con personalizzazioni per le applicazioni Adobe e altre app di produttività, intrattenimento e creazione di contenuti). Il nuovo Hub sarà disponibile su tutti i modelli Studiobook, Zenbook e Vivobook con ASUS Dial, ASUS DialPad o ASUS ScreenPad Plus. Da notare che, tramite l’Hub, sarà possibile accedere a tante risorse del database di Pantone da tutti i laptop ASUS pe creator.

Tra le novità in arrivo da parte di ASUS troviamo il nuovo ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED, prima workstation mobile con 3D OLED (il pannello è un OLED 3D 3.2K utilizzabile senza occhiali e con diagonale di 16 pollici e refresh rate di 120 Hz). La workstation è utilizzabile con il processore Intel Core i9-13980HX, GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 e fino a 64 GB di memoria RAM.

Ci sono due porte Thunderbolt 4 e la nuova tecnologia termica ASUS IceCool Pro. Da segnalare anche il debutto di ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) che ripropone la tecnologia ASUS Spatial Vision e la combinazione delle nuove CPU Intel e le nuove GPU NVIDIA. C’è anche ASUS DialPad per un controllo creativo preciso e intuitivo.

Si rinnova anche la linea Zenbook che registra il debutto ufficiale del nuovo ASUS Zenbook Pro 16X OLED con il nuovo design ASUS Supernova System-on-Module (SoM) che consente una riduzione dell’area della scheda madre del 38% e un miglioramento del raffreddamento. Anche qui abbiamo i nuovi processori Intel Core, fino a i9-13905H, e le nuove GPU NVIDIA. Il display è un touchscreen OLED HDR NanoEdge 16:10 3.2K 120Hz. La gamma Zenbook comprende anche i nuovi ASUS Zenbook Pro 14 OLED e Zenbook 14X OLED che propongono specifiche al top (fino al Core i9-13900H) in una scocca compatta con display OLED da 14 pollici.

Per i creator ci sono anche nuovi ProArt Display. ASUS, infatti, ha svelato il nuovo ASUS ProArt Display OLED PA32DCM con Stripe OLED 4K pure RGB da 31,5 pollici con una luminosità massima di 700 nits e un gamut DCI-P3 al 99%. Il modello è dotato di certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, finiture in alluminio, stand compatto e un’ampia dotazione di porte, tra cui Thunderbolt 4.

Da segnalare anche il debutto di ProArt Display PA279CRV, un monitor HDR 4K da 27 pollici. Si tratta di una soluzione che ASUS riserva ai professionisti dell’editing video e che può contare su di un’ampia gamma di colori con copertura DCI-P3 al 99% e Adobe RGB al 99% ed è calibrato in fabbrica con valori Delta E < 2. Questa serie include anche una variante da 24 pollici ed una da 32 pollici.

Le novità per le aziende: c’è anche il nuovo ExpertBook

Le novità ASUS presentate al CES 2023 riguardano anche il settore aziendale. Al debutto c’è ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) che presenta una CPU Intel di 13° generazione, con supporto alla piattaforma Intel vPro, display OLED 2.8K da 14 pollici e rapporto tra le dimensioni di 16:10 e varie funzionalità aggiuntive come l’accesso via NFC, la protezione fisica per la webcam, il sensore di impronte digitali e una dotazione I/O particolarmente ricca.

Da segnalare anche ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) con display WUXGA 16:10, 144 Hz con un rapporto schermo-corpo dell’83% e cerniera ErgoLift completa a 360°. Il Chromebook può contare su processori Intel Core i7 di dodicesima generazione e 16 GB di memoria RAM oltre a tutte le funzionalità di Chrome OS e alle app del Play Store.

Per il settore business si registra anche il debutto di ASUS ExpertWiFi EBM68. Si tratta di un router WiFi 6 tri-band che porta la velocità fino a 7.800 Mbps, con canali a 160 MHz nella banda a 5 GHz. Il router supporta fino a 12 connessioni di nodi mesh e varie funzionalità per l’utilizzo aziendale con un abbonamento gratuito ad ASUS AiProtection Pro.

Nuovi Mini PC da ASUS: ExpertCenter e ChromeBox per tutte le esigenze

C’è spazio anche per nuovi Mini PC per ASUS. L’azienda ha svelato il nuovo ASUS ExpertCenter PN64-E1. Si tratta di un PC ultracompatto che presenta un case con volume complessivo inferiore ad 1 litro. Tra le specifiche ci sono i più recenti processori mobile Intel Core, memorie DDR5 a doppio canale, supporto WiFi 6E e SSD PCIe 4.0 x4. Da segnalare anche il nuovo ASUS ExpertCenter PN42 che integrerà i nuovi processori Intel Serie N, soluzioni pensati per garantire ottime prestazioni nella fascia bassa, e il nuovo ASUS Chromebox 5 con processore Intel Core di 12° generazione.

Debuttano i laptop da gaming ASUS TUF con le nuove NVIDIA RTX Serie 40

Le novità di ASUS non finiscono qui. In arrivo, infatti, ci sono anche i laptop ASUS TUF che puntando ad offrire prestazioni al top per il gaming oltre che per tutte le attività che richiedono tanta potenza di calcolo, sia lato CPU che lato GPU. Le nuove proposte di ASUS TUF Gaming possono contare sulle ultime proposte di Intel, AMD e NVIDIA per raggiungere il massimo delle prestazioni.

Tra le novità troviamo ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617), interamente realizzata su piattaforma AMD (con CPU Ryzen fino a Zen 4 e GPU fino a Radeon RDNA3), batteria da 90 Wh, supporto USB-C Power Delivery e nuovo sistema di dissipazione con ventole Arc Flow Fans da 84 pale e fino a sette tubi di calore e quatto prese d’aria di scarico. Da notare anche i nuovi ASUS TUF Gaming F15/17 e A15/17. I primi possono contare sui processori Intel Core fino a Core i9-13900H mentre i secondi su processori AMD Ryzen fino a Ryzen 9 Zen 4. Il comparto grafico è affidato alle NVIDIA GeForce RTX Serie 40 per laptop.

