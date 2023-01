Il 2023 è iniziato solo da pochi giorni e già arrivano le prime opportunità di risparmio, grazie alla colossale New Year Sale di Godeal24, store online specializzato nella rivendita di licenze per i principali software presenti sul mercato. Windows 10, Windows 11, Microsoft Office, insieme agli strumenti più utilizzati sui nostri computer, sono i protagonisti della promozione che vi permettono di ottenere risparmi significativi.

Perché ostinarsi a scaricare questi software da siti pirata, con l’altissimo rischio di installare anche malware pericoloso, senza contare che si tratta di una pratica illegale? Soprattutto quando i prezzi di acquisto sono solo una piccola frazione rispetto ai prezzi di listino. Questo perché tutti i prodotti i Godeal24 sono originali al 100%, in grado quindi di ricevere sia gli aggiornamenti di sicurezza e le nuove funzionalità che i produttori rilasciano nel corso del tempo.

Prendete ad esempio Microsoft Office 2021, proposto di listino a oltre 400 euro nella versione Pro e disponibile a soli 24 euro, cifra che scende a poco più di 13 euro se acquistate un pacchetto multilicenza. In questo modo non dovrete più rivolgervi a soluzioni alternative che, pur essendo gratuite, non offrono le stesse funzioni e la stessa compatibilità dei prodotti Microsoft.

Sconti oltre il 60%

In questi giorni la nuova promozione attiva su Godeal24 permette di risparmiare oltre il 60% rispetto ai prezzi già scontati, in molti casi senza che sia necessario utilizzare codici sconto. È il caso della selezione di licenze di Office e Windows che vi proponiamo, sia in versione singola che in versione multipack, che vi permette di mettere in regola tutti i PC di casa vostra o di dividere la spesa con amici e parenti.

Prezzi davvero imbattibili rispetto a qualsiasi altro operatore sul mercato, con la possibilità di ulteriori risparmi. Utilizzando il codice sconto GOLE62 e rivolgendosi ad alcuni bundle che uniscono Office e Windows, il prezzo è destinato a essere ancora più interessante, grazie a uno sconto del 62%:

Mentre con il codice GOLE50 avrete uno sconto del 50% sulle seguenti licenze:

Il tutto senza dimenticare le tante utility per PC e Mac, ideali per tenere al sicuro i computer, per gestire documenti e per mantenerli sempre in perfetta efficienza. Le proposte in questo senso sono davvero numerose, qui sotto trovate una piccola selezione dei prodotti più interessanti attualmente in offerta.

Se non avete mai acquistato su Godeal24 e non siete sicuri della sua affidabilità, potete verificare su TrustPilot, dove il 98% degli utenti ha riportato commenti molto positivi sull’esperienza di acquisto. Ricordate inoltre che potete pagare i vostri acquisti con PayPal, una garanzia nel caso dovessero emergere problemi, e che il servizio di assistenza tecnica è attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria