In occasione di uno degli eventi più di rilievo del panorama tecnologico mondiale, il CES di Las Vegas, LG presenta la sua nuova gamma di TV OLED 2023. L’azienda ci ha abituati in passato a prodotti premium nel settore TV, i TV OLED di LG sono infatti noti per i colori brillanti e precisi, i neri profondi e un ottimo contrasto in grado di restituire immagini realistiche. I fiori all’occhiello della nuova gamma di TV del brand sono i TV OLED evo delle serie Z3 (da 77 a 88 pollici), G3 (da 55 a 97 pollici) e C3 (da 42 a 83 pollici), saranno dotati di HDMI 2.1, supporto 4K120, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos, AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync; scopriamoli insieme.

I nuovi TV OLED LG portano l’immersività e l’esperienza utente a nuovi livelli

I nuovi TV OLED di LG vantano l’utilizzo del nuovo processore α9 AI Gen6, che utilizza la più sofisticata tecnologia di Deep Learning sviluppata dall’azienda. Il processore offre, attraverso la funzione AI Picture Pro, una maggior chiarezza e un tone mapping ottimizzato grazie a un upscaling migliorato; tale funzione inoltre integra una tecnologia di elaborazione delle immagini che ottimizza la resa degli oggetti in primo piano.

Oltre ad intervenire nel miglioramento della qualità delle immagini, il nuovo processore si occupa anche del suono grazie alla funzione AI Sound Pro, in grado di garantire un suono surround virtuale 9.1.2. Un altra miglioria della nuova serie OLED evo G 2023 è la tecnologia LG Brightness Booster Max, in grado di aumentare la luminosità fino al 70% grazie a un nuovo sistema di controllo della luce e a degli algoritmi di potenziamento.

L’azienda ha puntato molto anche sul miglioramento dell’esperienza utente, grazie all’ultima versione di webOS e di ALL New Home infatti, gli utenti avranno a disposizione un’interfaccia completamente ridisegnata e personalizzabile. Inoltre è presente l’esperienza utente personalizzata AI Concierge, in grado di offrire una lista di contenuti selezionati in base all’utilizzo passato e alle ricerche effettuate.

Tutti i prodotti della nuova linea sono compatibili con lo standard HDMI 2.1a, nonché certificati per il Quick Media Switching VRR (QMS-VRR), in grado di eliminare la schermata nera che compare quando si passa da un contenuto all’altro riproducendolo da dispositivi sorgente diversi collegati tramite le porte HDMI 2.1a del televisore.

In ultimo i TV OLED LG 2023 sono perfetti anche per gli amanti del gaming, grazie a un tempo di risposta di 0,1 millisecondi, un basso input lag, fino a quattro porte HDMI2.1a e alla funzione Game Optimizer, che consente un maggior controllo delle funzioni specifiche di gioco.

I nuovi TV OLED LG 2023 strizzano l’occhio all’ambiente durante tutto il loro ciclo vitale, dalla produzione allo smaltimento, non essendo infatti dotati di un’unità di retroilluminazione necessitano di meno materiali per la produzione; vengono poi realizzati con plastiche riciclate e spediti in imballaggi realizzati con materiali riciclabili.

Quanto sopra finora esposto è un piccolo anticipo di ciò che LG esporrà a partire dal 5 gennaio al CES di Las Vegas, ne sapremo dunque qualcosa di più a breve, comprese le tempistiche di commercializzazione (attese per i prossimi mesi) e i prezzi.

